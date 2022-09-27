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Uyuşturucuya geçit yok

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Uyuşturucuya geçit yok

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde il genelinde 10 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda; 63 adet sentetik ecza, maddesi, 2 adet Extazi hap maddesi, 35.32 gram bonzai maddesi, 23.15 gram metamfetamin maddesi, 15.10 gram esrar maddesi, 1 adet silah 1 adet şarjör 3 adet fişek ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Toplamda 16 şahsa adli işlem yapılırken 1 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. »İHA

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Uyuşturucuya Geçit Yok
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