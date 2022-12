“Uyuşturucu” özgürlüğün sonu

Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Onur Altınbek, başlatmış oldukları ‘Uyuşturucu özgürlüğün sonudur’ kampanyası ile her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Yapmış oldukları kampanya hakkında açıklamada bulunan Altınbek, “Fizyolojik, psikolojik, sosyal konuda birçok önemli sorunun kaynağı olan madde kullanımı Yozgat ve çevresinde giderek artış göstermekte olup gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek ve bu illete bulaşmasını engellemek için Yozgat gençliği olarak ‘uyuşturucu özgürlüğün sonudur’ kampanyası başlatıyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerine bu konu ile ilgili sunumlarımız yaptık. Gelecek Partisi Gençlik Kolları olarak her zaman gençlerimizle yan yana olup onların her sıkıntısında destekçileri olacağız. İnşallah hep birlikte el ele vererek ‘uyuşturucu özgürlüğün sonudur’ kampanyamızla da birlikte gençlerimizi madde kullanımı konusunda uyaracağız.” dedi. »Haber Merkezi