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Uyumanın en güzel hali

Farklı türden hayvanların birbiriyle olan sıra dışı dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Yozgat’ta bir ahırda ineklerin sırtında uyumayı tercih eden ve anne sıcaklığından mahrum kalan yavru kedinin huzuru dikkat çekiyor.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Uyumanın en güzel hali

Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde bir ahırda ineklerle birlikte yaşayan annesiz kalmış yavru kedinin inekler ile olan dostluğu ilgi çekiyor. Soğuk havalar nedeniyle günün büyük bir bölümünü ahırda geçiren yavru kedinin uyumak için kendisine seçtiği yer de görenleri hayrete düşürüyor. Yavru kedi uyumak için genelde ineklerin sırtını tercih ediyor. Anne sıcaklığını ineklerde bulan yavru kedi, ineklerin sırtında konforlu ve huzurlu bir şekilde uyuyor.
Ailesi hayvancılıkla geçimini sağlayan 10 yaşındaki Mehmet Emir Kılıç, sokak kedileri için ahıra yuva yaptığını ve her gün okula gitmeden önce kedileri süt ile beslediğini söyledi. Yavru bir kedinin yaptığı yuvada uyumak yerine ineklerin sırtında uyuduğunu anlatan Mehmet Emir, “Havaların soğuk gitmesi ile ahırda kedilere yuva yaptım. Onlara her gün özen gösteriyorum, süt ve su veriyorum onlara. Benim 4 tane kedim var, onları besliyorum. Herkese örnek olmak istiyorum. Herkes hayvanları sevmeli, hayvanlara merhamet göstermeli. Yavru kedi bazen ineklerin üzerinde, bazen de yuvasında yatıyor.” dedi. 
»İHA

Son Güncelleme: 11.11.2022 13:33
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