‘Uyum ve gelişimi iyi’

Deneme ekimlerinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan deren ve ırmak çeşitleri ekildi. Yozgat’ta 3 yerde yapılan deneme ekimleri sulu ve kuru ortamlarda yapıldı.

Yapılan deneme ekimleri ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Baklagiller insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. İl Müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Bezelye Ülkemizde genelinde yeşil olarak yetiştirilerek yeşil olarak tüketilebilen yemeklik bir baklagildir. Yeşil olarak üretilerek tüketilmesi ise muhafaza ve nakliyede zorluklara yol açmaktadır. Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertaraf ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla Bakanlığımıza bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Deren ve Irmak ismiyle 2 adet kuru bezelye çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunları yoktur. Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır. Bu durum hem işçilikten, hem nakliyesinde hem de muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Yaptığımız bu ekimlerle bu kuru bezelye çeşitlerinin İlimiz ekolojik şartlarında kuru ve sulu olarak yetişme, gelişme ve verim durumları üretim sezonu boyunca Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilerek kayıt altına alındı. Kuru şartlarda yapılan denememizden biri tamamen organik olarak yapılmakta hiçbir ilaç ve gübre kullanılmamaktadır. Uyum ve gelişim iyi görünmektedir” dedi. »Haber Merkezi