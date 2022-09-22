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Uyum ve bilgilendirme toplantısı

Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler ile 'Uyum ve Bilgilendirme' toplantısı yapıldı. 

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Uyum ve bilgilendirme toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy'un katılımı ile gerçekleşen toplantı Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda kalan öğrencilerle yapıldı.
Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Aksoy, "Gençlik bize, gelecek gençliğe emanet! Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda kalan öğrencilerimizle “Uyum ve Bilgilendirme Toplantısı” yaptık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize; yemek ve barınma hizmetleri, sağlık ve güvenlik tedbirleri, etüt ve kurs faaliyetleri rehberlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerimizin iletmiş olduğu istek ve önerilerin yerine getirilmesine karar verildi. 
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum.
Evinize hoş geldiniz sevgili öğrencilerim" dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Uyum Ve Bilgilendirme Toplantısı
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