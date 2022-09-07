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Uyum haftasında ziyaret

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının uyum haftası ile başlamasıyla öğrencileri yalnız bırakmadı.

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Uyum haftasında ziyaret

Pazartesi günü anaokulu ve 1’inci sınıflar ile başlayan uyum haftası süreci bir hafta devam edecek. 12 Eylül Pazartesi günü ise 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tüm okullar için start alacak. Uyum haftasının başlaması ile birlikte Kaymakam Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, açılış programını Fatih ilkokulu ve ortaokulunda yaptı. Aydın, 5 Eylül’de eğitime başlayan ve uyum haftası olan anasınıfı ve 1’ inci sınıfları ziyaret etti. Öğrenciler ile birlikte derslere katılan Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek öğrencilerle sohbet etti. Aydın daha sonra okul müdüründen okul ve genel durum hakkında bilgi aldı. Aydın, öğrenciler ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Uyum Haftasında Ziyaret
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