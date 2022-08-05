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Üyeler Fransa’da

Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) eğitim programlarına devam ediyor.

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Üyeler Fransa’da

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde ve SORGED ortaklığında yürütülen, Erasmus+ Programı kapsamında "STK`lar İçin Anahtar Eğitim Programları" eğitim kursu 27 Temmuz, 2 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da düzenlendi. Eğitim Kursuna SORGED üyelerinden Mustafa Aydoğan ve Eren Taşdan katılım sağladı.
NEDEN ERASMUS+?
Erasmus+ Programı hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri desteklemektedir. Erasmus+ programının Avrupa’daki iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamaktadır. Erasmus+ programı kapsamında gençlerin seyahat, konaklama, yemek ve vize gibi masrafları ücretsiz karşılanmaktadır. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından,  yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Yedi gün süren eğitim kursu, Fransa’nın Strazburg şehrinde diğer katılımcılarla tanışma ve kaynaşma oyunları ile eğitim kursunun birinci gününü tamamlamıştır. İkinci gün proje hakkında detaylı bilgi verilerek örgün, yaygın ve sargın eğitim metotlarından bahsedildi. Eğitim kursunun üçüncü gününde zaman ve kriz yönetimi konusunda eğitim verildi. Konu üzerine çeşitli grup çalışmaları düzenlendi. Gruplar halinde yaşanan krizlerin çözümüne yönelik beyin fırtınası yapıldı. Dördüncü günde ise Strazburg’da bulunan Avrupa Parlamentosu ziyaret edildi ve çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kursun beşinci gününde Erasmus,  ESC, Eurodesk programları ve Youthpass sertifikası hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Projenin altıncı gününde Strazburg’da faaliyet gösteren  STK’lar ziyaret edildi ve çalışmaları hakkında bilgi alındı. Eğitim kursunun son gününde katılımcılara Youthpass sertifikası verilerek projenin kapanışı yapıldı. Bu eğitim kursuna katılmamıza imkan sağlayan Sivil Yaşam Derneğine ve Türkiye Ulusal Ajansı’na tüm gençlerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi. »Rabia Şahin 

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Üyeler Fransada
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