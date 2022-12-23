Üstyapı çalışmaları başladı

Belediye Başkanı Celal Köse’nin büyük önem verdiği ve tamamlandığında kentin su sorununu ve altyapı problemlerini ortadan kaldırması beklenilen “Asrın Projesi” çalışmaları tamamlanmaya başladı.

İl etapta proje 4 farklı mahalle 5 ayrı bölgede yapıldı. Yapımı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına başlandı.

Fatih Mahallesi’nde startı verilen proje Yozgat’ın altyapı sorunlarını ortadan kaldırma konusunda büyük önem taşıyor.



Yozgat Belediyesi önce altyapıya ağırlık vererek, içme suyu hattı ve kanalizasyon hattını yenileyecek. Kayıp kaçak oranını en aza indirmek, aynı zamanda asbestli boruların değiştirilmesini sağlayacak proje, Avrupa Yatırım Bankası’ndan kullanılacak kredi ile tamamlanacak.

15 ayda bitirilmesi beklenilen ancak çok yoğun bir uğraş gerektiren bu projenin tamamlanmasıyla sağlıksız su kullanımını da önlemiş olacak. Belediye Başkanı Celal Köse, daha sağlıklı ve asırlar boyu hizmet edecek alt yapı çalışmalarını yakında takip ediyor.

Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyen Köse, bazı bölgelerde altyapı çalışmlarının tamamlanarak üstyapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

Köse, “Alt yapı olmadan üstyapı olmaz diyerek başlattığımız Büyük Alt Yapı Projemizle şehrimize asırlar boyunca hizmet edecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Fatih Mahallesi, İstanbulluoğlu Mahallesi, Çapanoğlu Mahallesi ve Azizli Bağları Mahallelerimizde başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı tamlayarak üstyapı çalışmalarımıza başladık. Asrın Projesi Büyük Altyapı Yenileme Çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerimizle hızla üstyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için daima sahadayız. İçme suyu hattımızı oluşturan asbestli boruların tamamını değiştirerek, şehrimize hizmet verecek altyapımızla içme suyumuzu daha sağlıklı hale getireceğiz. Gelecek nesillerimize sağlıklı ve uzun ömürlü bir hizmet bırakacağız.” dedi. »Haber Merkezi