Üstünlüğü kaybetmedi

“1-0 OLARAK”

Yozgat temsilcisi olan Yozgat Belediyesi Bozokspor maç için Yenişehir Sentetik dış sahasına gitti. Rekabet edeceği takım olan Yahşihanspor ile maça başlayan Yozgat temsilcisi arasında çekişmeli maç başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında ataklar devam ederken 31’ inci dakikada Bozokspor oyuncusu olan yeni transfer Enes gol attı. Takımını 0-0 olan beraberlikten 1-0 olarak üstünlüğe taşıdı. İlk yarı Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-0 önde sonlandırdı.

“84’ ÜNCÜ DAKİKADA 3-1”

İkinci yarıda düdüğün çalması ile maça başlayan rakip takımlar, ataklarını sürdürdü. Yahşihanspor ilk yarıyı yenilgi ile bitirmesinden sonra takım oyuncusu 10 numaralı forma giyen Sefa gol atıp 1-1 skoru eşitledi. Beraberlikle devam eden maçta Bozokspor oyuncusu Abdulkadir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Maç skoru 2-1 olarak değişti. Bozokspor üstünlüğü ele alıp maça devam etti. Son çeyrekte maçın değişmesi ile rakip takımlar ataklarına devam etti. Son dakikalara doğru Bozokspor atağa çıkarak 84’ üncü dakikada Sergen Çelik 3’ üncü golü atıp skoru 3-1 yaptı. Son gol ile Yozgat Belediyesi Bozokspor 3, Yahşihanspor 1 olarak maç bitti. Kazanan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı oldu. »Haber Merkezi