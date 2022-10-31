Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.878,98
ALTIN
984,40
DOLAR
18,65
STERLİN
21,64
EURO
18,56

Üstünlüğü kaybetmedi

2022- 2023 Bölgesel Amatör Lig’ de Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasman takım olarak Yenişehir Sentetik dış sahasında Yahşihanspor ile karşılaştı.  

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Üstünlüğü kaybetmedi

“1-0 OLARAK”
Yozgat temsilcisi olan Yozgat Belediyesi Bozokspor maç için Yenişehir Sentetik dış sahasına gitti. Rekabet edeceği takım olan Yahşihanspor ile maça başlayan Yozgat temsilcisi arasında çekişmeli maç başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında ataklar devam ederken 31’ inci dakikada Bozokspor oyuncusu olan yeni transfer Enes gol attı. Takımını 0-0 olan beraberlikten 1-0 olarak üstünlüğe taşıdı. İlk yarı Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-0 önde sonlandırdı. 
“84’ ÜNCÜ DAKİKADA 3-1”
İkinci yarıda düdüğün çalması ile maça başlayan rakip takımlar, ataklarını sürdürdü. Yahşihanspor ilk yarıyı yenilgi ile bitirmesinden sonra takım oyuncusu 10 numaralı forma giyen Sefa gol atıp 1-1 skoru eşitledi. Beraberlikle devam eden maçta Bozokspor oyuncusu Abdulkadir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Maç skoru 2-1 olarak değişti. Bozokspor üstünlüğü ele alıp maça devam etti. Son çeyrekte maçın değişmesi ile rakip takımlar ataklarına devam etti. Son dakikalara doğru Bozokspor atağa çıkarak 84’ üncü dakikada Sergen Çelik 3’ üncü golü atıp skoru 3-1 yaptı. Son gol ile Yozgat Belediyesi Bozokspor 3, Yahşihanspor 1 olarak maç bitti. Kazanan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı oldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Üstünlüğü Kaybetmedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağlubiyetle sonuçlandı
Mağlubiyetle sonuçlandı
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Yozgatlılardan Yıldız’a ziyaret
Yozgatlılardan Yıldız’a ziyaret
Coşkuyla kutlandı
Coşkuyla kutlandı
Sorgun'da kutlama
Sorgun'da kutlama
HALKI AĞIRLADI
HALKI AĞIRLADI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim