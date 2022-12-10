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Ustalar tecrübelerini aktarıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA), iletişim fakültesi öğrencilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10 üniversiteden 100 öğrenciye vereceği uygulamalı stüdyo eğitiminin ilki başladı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Ustalar tecrübelerini aktarıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik uygulamalı stüdyo eğitimi hazırladı.
AA Haber Akademisi koordinasyonundaki eğitimlerin ilki AAtölye'de Mersin ve Yozgat Bozok üniversitelerinin iletişim fakültelerinde eğitim gören 20 öğrencinin katılımıyla başladı.
Eğitimlerin açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, 10 üniversiteden 100 öğrenciye eğitim verileceğini bildirdi. İşbilir, eğitimlerin, kapsamlı ve modern stüdyonun bütün özelliklerini taşıyan AAtölye'de usta gazeteciler tarafından uygulamalı olarak verileceğini aktardı.
"TECRÜBELERİ USTA-ÇIRAK METODUYLA YENİ KUŞAKLARA AKTARIYORUZ"
AA'nın 100 yılı aşan birikiminin gazeteci adaylarına aktarıldığını ifade eden İşbilir, şunları söyledi:
"Ajansımızın eğitim birimi olan Haber Akademisi’nin düzenlediği çok çeşitli ve nitelikli eğitimlerle hem gazetecilikteki yenilikleri çok yakından takip ediyoruz hem de tecrübeleri usta-çırak metoduyla yeni kuşaklara aktarıyoruz. Ayrıca uzman haberci yetiştirmek için diplomasiden finansa, savunmadan enerjiye, savaş muhabirliğinden veri gazeteciliğine, su altı çekim tekniklerinden dronla görüntü çekimine varıncaya kadar birçok eğitim programını icra ediyoruz."
İşbilir, Haber Akademisinin üniversitelerle ve özellikle iletişim fakülteleriyle iş birliklerini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.
İki gün sürecek eğitimlerde, medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırılması amaçlanıyor. Üniversiteler tarafından seçilen başarılı öğrencilere televizyon programcılığı, reji eğitimi, spikerlik ve diksiyon teknikleri, greenbox uygulamaları, ileri aydınlatma ve görüntü teknikleri, görüntü yönetmenliği, habercilik eğitimleri ve medya okuryazarlığı, gerçek ötesi çağda habercilik alanlarında eğitimler verilecek. »AA

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Ustalar Tecrübelerini Aktarıyor
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