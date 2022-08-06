Ürün var depo yok!

En çok ekimi yapılan arpa, buğday, nohut ve mercimeğin yanı sıra son zamanlarda yağlık ayçiçeği ve kuru bezelye gibi ürünlerin ekimi gerçekleşiyor. Yeşil mercimekten nohuta, buğdaydan arpaya kadar çok sayıda hububatın yetiştiği Yozgat’ta alternatif olarak yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde çiftçilerin tek sıkıntısı deponun olmaması.

Ayçiçeği ekiminde bölgesel olarak verimin iyi olduğunu vurgulayan Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, tek sıkıntının çiftçilerin bu ürünleri nereye taşıyıp nasıl satacakları konusu olduğunu söyledi. Ayçiçeği ekiminin Yozgat’ta yeni yaygınlaşan bir ürün olduğunu belirten Başkan Açıkgöz, “Ayçiçeği aslında herkesin bildiği üzere Tekirdağ bölgesine ait bir üründür. Fakat ilimizde de yetişen bir ürün. Bunun üzerine Sayın Valimiz Ziya Polat ve Tarım İl Müdürümüz Tanju Özkaya ile birlikte bakanlığımızın sağlamış olduğu destekler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 18 ton tohum dağıttık. Şuanda da yer itibari ile Mayıs ayında yağışların fazla yağması ile çekirdek 100 ile 200 kilogram arası oynar. Bu da kötü bir rakam değil çiftçiye fevkalade memnun edici bir durum olacak. Burada ki sıkıntı ürünü nereye taşırız nasıl satarız. Başlamadan bu memlekette bitirmemek lazım. Tekirdağ’da, Ege’de yüklü şekilde ekiliyor ama o bölgede 8 ile 10 tane yağ fabrikası var. İç Anadolu da şuanda yok. Biz bunu taşısak Mersin’e taşıyacağız, Adıyaman’a taşıyacağız veya Tekirdağ’a taşıyacağız. Onun için sayın yetkililerimiz, ben bu konuda gerekli lisanslı depo ile gerek ofis genel müdürlüğü ile istişare içerisindeyim. Sayın tarım bakanımız özellikle İç Anadolu da ofise bu çekirdeği aldırırsa bu iyi bir alternatif ürün olur. 2021 yılında belki takdir edersiniz yüzde 74 çekirdek Ukrayna’dan ve dışardan geldi. 34 liranın 160 ile 170 lira olmasının sebebi de buydu. Ama bu ürün burada ekiliyormuş. Kendi ürünümüze kendimiz sahip çıkarsa sayın bakanımız da ofis bağlantılı bu ürünü alırsa biz bu bölgede bu ürünü üretiriz. İç Anadolu’nun çiftçisini ayakta tutabilmeleri için böyle yolları bize açmaları lazım. Açarlarsa biz bu ürünü ekeriz üretiriz devletimizin boşluğunu da yakalarız” dedi.

HER ÜRÜN EKİLİR

Tarıma yön verdikten sonra Yozgat’ta her ürünün yetişebileceğinin altını çizen Açıkgöz, “Özellikle sulu tarımda ilimizde bir çok ürün yetişebilir. İklim şartlarından dolayı ilimizde çift hasat yapamayız belki ama tek hasat yaparız. Bizim bölgemizde danelik mısır ekildi. Danelik mısır bizim ürünümüz değil Akdeniz’in, Ege’nin, Marmara’nın, Güney Doğu’nun. Ama biz burada o adamlar bin 700 kilo aldıysa bizde bin 500 kilo aldık. Yılda bir hasat yaptık. Güney Doğu’nun nem oranı 15 çıktıysa bizimkisi 18 çıktı. Bunun alt yapısı hazırlanırsa mısırı da ekeriz bezelyeyi de ekeriz. Bizim ekemeyeceğimiz bir şey yok. Yeter ki yön verilsin devlet sahip çıksın. Ektiğimiz ürünü hasat edilsin devlet kanalına intikal edilsin veya özel sektör ile sözleşme bağlantılı olsun, biz ekeriz” şeklinde konuştu.

»Sema Nur Koçaker