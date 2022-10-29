Üretime devam

Tarım öğrencileri ve öğretmenleri toprağı işleyerek ekim ve dikime hazır hale getirdi.

Toprağın hazır hale gelmesi ile birlikte toplamda bin 250 adet marul fidesi toprakla buluşturuldu.

Yapılan ekimler hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerde de destek sağlıyoruz. Sonuçta ilimiz ve ilçelerimiz bir tarım şehridir. Bu kapsamda ilçemizde bulunan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Serasında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sürekli olarak ilgilenerek fidelerimizi tohumlarımızı toprakla buluşturuyor. Unutmayalım ki ‘Tohum saç, bitmezse toprak utansın…’ Tarım öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte toprağı işleyip ekim ve dikime hazır hale getirdi. Daha sonra üç faklı türden bin 250 adet marul toprakla birleştirildi. Tohumları toprakla birleştirip umutların yeşermesine imkan veren okul idarecilerime, öğretmenlerime ve öğrencilerime çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi