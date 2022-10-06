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Üretim merkezine ziyaret

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı Köyü Hüseyin Saffet Coşkun İlköğretim Okulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezini ziyaret etti. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Üretim merkezine ziyaret

Öğrenciler, öğretmen Nazmi Bakıcı ve Uğur Temel ile Yozgat Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekibinde görevli Başçavuş Ferhat Kuş ve Uzman Çavuş İbrahim Kocabıyık eşliğinde Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezini gezdiler. 
Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde üretimi gerçekleştirilen Kınalı Keklik ve Yozgat’ta bulunan yaban hayvanları hakkında öğrencilere, Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Şefliği personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı. »Haber Merkezi

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Üretim Merkezine Ziyaret
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