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Üreticilerin yanında

Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş tarafından başlatılan ‘Tarımın Enerjisi Projesi’ kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat’taki üreticiler bilgilendirilecek. İlk etapta Tokat’ın Kemalpaşa ve Akyamaç Köyü’ndeki üreticilere yönelik olarak ‘Tarımın Enerjisi Projesi’ni başlatan Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş, yılsonuna kadar 10 köyde 250 üreticiye ulaşmayı planlıyor.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Üreticilerin yanında

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve bilinçli tüketimine destek olmak hedefiyle sektörün öncü şirketi Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş tarafından 2018 yılında başlatılan Enerji Okuryazarlığı Projesi, tarıma da enerji oldu. Projenin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş, görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiği bölgede tarımsal sulama abonelerine yönelik olarak “Tarımın Enerjisi” eğitim programını devreye aldı.
İlk etapta Tokat’ın Kemalpaşa ve Akyamaç Köyü’ndeki üreticilere verilen eğitimler, yılsonuna kadar Tokat merkez ve ilçelerindeki 10 köyde 250 üreticiye ulaşacak. Tarımın Enerjisi Projesi çerçevesinde Tokat’tan sonra Sivas ve Yozgat illerindeki üreticiler ile bir araya gelmeyi planlayan firma, tarımsal sulamada enerji verimliliği yöntemlerini paylaşarak hem tarımsal sulama abonelerine hem de ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.
Tokat’ın Kemalpaşa ve Akyamaç Köyü’nde toplam 70 meyve üreticisine verilen eğitimlerden sonra ‘kiraz hasadında” üreticiler ile bir araya gelen firma Genel Müdürü Muharrem Bülbül, “Yapılan araştırmalara göre damla sulama yöntemi ile tarım üreticileri elektrikte yüzde 20, suda ise yüzde 25 tasarruf edebiliyor. Bizim de amacımız, bölgemizde eğitim verdiğimiz üreticilerin en az yüzde 15 elektrik tasarrufu yapabilmelerine katkı sunmak. İlk etapta Tokat’ta kiraz üreticilerinin yoğun olduğu iki köyümüzde eğitimlere başladık. Tokat sebze ve meyve üretiminin oldukça yoğun olduğu bir ilimiz. Kirazın yanı sıra başta üzüm, üzüm yaprağı, domates olmak üzere pek çok sebze ve meyvenin yetiştiği bir il. Bu nedenle eğitimlerimiz sebze ve meyve üretimi sırasında elektrik kullanarak tarımsal sulama yapan tüm üreticilerimizi kapsıyor” dedi.
‘ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER YAPILDI’
Tokat’ın Kemalpaşa Köyü’nde eğitimlere katılan kiraz üreticisi Cuma Giden de “Tarımın Enerjisi Projesi çerçevesinde firmamızda görevli uzmanlar tarafından köyümüzde aralarında benim de bulunduğum yaklaşık 30 meyve üreticisine eğitim verildi. Bu eğitimde tarımsal sulamada enerji tasarrufu sağlayacak yöntemler, elektrik tarifeleri, tarımsal sulamada yenilebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği sağlayacak sulama türleri, malzeme kullanımı gibi biz üreticiler açısından fayda sağlayacak çok önemli bilgilendirmeler yapıldı. Bizler bu eğitimler sonrası, sulamada kullandığımız yöntemlerin hem elektrik tasarrufu hem de ürün verimliliği açısından ne derece önemli olduğunun farkına vardık” ifadesini kullandı. »İHA

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Üreticilerin Yanında
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