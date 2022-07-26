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Üretici taban fiyat bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, bakliyat üretimi yapan çiftçilerin taban fiyat açıklanmasını beklediğini söyledi.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Üretici taban fiyat bekliyor!

Nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinde önemli bir yere sahip olan Yozgat’ta nohut ve yeşil mercimek üreticilerinin sesini duyuran Milletvekili Keven, “Yozgat ilimiz yeşil mercimek üretiminde birinci, nohut üretiminde ise ikinci sıradadır. 2020 yılında 155 bin dekar alanda 17 bin ton yeşil mercimek üretilirken, 2021 yılında 185 bin dekar alanda 16 bin 730 ton yeşil mercimek üretildi. Yine 2020 yılında 712 bin dekar alanda 86 bin 417 ton nohut üretilirken, 2021 yılında 657 bin dekar alanda 68 bin 433 ton nohut üretildi. Yani her yıl ortalama 100 bin ton bakliyat üretilen ilimizde çiftçimiz nohut, yeşil mercimek gibi bin bir zahmetle ürettiği ürününe ciddi bir taban fiyat bekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bakliyat fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. TMO tarafından arpa, buğday taban fiyatları açıklanırken bakliyat fiyatları da açıklanmalıdır” dedi.
TMO’nun görevinin çiftçiyi tüccarın insafına terk etmek olmadığını söyleyen Keven, “Aksine TMO’nun kapısında ‘Çiftçinin kara gün dostu’ yazar. Çiftçimiz hasat edeceği ürününe insaflı bir fiyat bekliyor. Önce ‘Ekilmedik bir karış yer bırakmayın’ deyip sonra da bakliyat üreticisini görmezden gelemezsiniz. AKP hükümeti bu ülkede en çok çiftçiye, tarıma darbe vurdu. TMO’ya da darbe vurdu. Tarımsal üretimle ilgilenen bütün kurumlara darbe vurdu. Ülkemizi adeta ithalat cenneti haline getirdi” ifadelerini kullandı.
Ayçiçeği tohumu üretim verilerini de paylaşan Keven, Yozgat’ta geçen yıl 4 bin 420 ton yağlık ayçiçeği ve 6 bin 300 ton çerezlik ayçiçeği üretimi yapıldığını, 10 bin tonu aşan bir üretim kapasitesi olduğunu söyledi. Özellikle yağlı tohumların stratejik olarak desteklenmesi gerektiğini de ekleyen Keven, “Rusya’dan ham yağ yüklü gemilerin gelişini sevinçle beklemek zorunda kalmak istemiyorsanız ayçiçeği üreticisi daha fazla desteklenmeli ve hasat edeceği ürünün fiyatı devlet kontrolünde açıklanmalıdır.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı. Haber Merkezi
 

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Üretici Taban Fiyat Bekliyor
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