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“Unutulmayacak bir yıl olması temennimdir”

Vali Ziya Polat, dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 02:21
“Unutulmayacak bir yıl olması temennimdir”

“2022 yılını geride bırakıyor; yeni umut ve heyecanlarla hep birlikte yeni bir yıla giriyoruz.” diyen Vali Polat, “Öncelikle, 2023 yılının, ülkemiz, milletimiz, ilimiz ve tüm insanlık için hayırlı ve sağlıklı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde, huzura, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini diliyorum. Yeni yılın evvelkilerden çok daha bereketli ve huzurlu, sağlık ve afiyet içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimdir. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını, 2022'den çok daha huzurlu, bereketli, sağlıklı ve umut dolu bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, huzurlu, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Unutulmayacak Bir Yıl Olması Temennimdir
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