UNUTULMAYA YÜZ TUTAN MESLEK

40 yıldır meslekte ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Ekinci, mesleğe 13 yaşında çırak olarak başladığını ifade etti. Yozgat’ta 2000’li yıllarda 70'e yakın ayakkabı tamircisi olduğunu şuan ise çırak bile bulmadıklarını vurgulayan Ekinci, “Zaten bizden sonra çırak falan yok. Yozgat’ta 6-7 tane ayakkabı tamircisi kaldı. Daha öncesinde Yozgat merkezde 2000’li yıllarda 70'e yakın ayakkabı tamircisi vardı. Hepsi kapattı. Kimisi vefat etti, kimisi işe girdi. Kala kala 7 kişi kaldı” dedi.

‘MİLLET TAMİRATA YÖNELDİ’

Bu sene işlerinin yoğunlaştığını da vurgulayan Ekinci, “Bu sene işlerimiz bayağı bir yoğunlaştı, başımızı kaldıramıyoruz. Çünkü ayakkabı fiyatları uçtu gitti. 3-4 katı oldu. Millet hep tamirata yöneldi. O yüzden yoğunluk var. Yine de bu mesleğin devam edeceğini düşünmüyorum. 70 ayakkabı tamircisi iken 7 kişiye düşmemiz unutulacak meslekler arasında olduğunu gösteriyor” diye konuştu. ozgat esnaflarından Mahmut Ekinci, ilde 7 tane ayakkabı tamircisi kaldığını söyleyerek unutulacak meslekler arasında olduğunu belirtti.

‘DEVLETİN BİZE DESTEK VERMESİ LAZIM’

Unutulmaya yüz tutan mesleklere ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB gibi yerlerin destek verdiğini ifade eden Ekinci, “Devletin bize destek vermesi lazım. Mesela, ORAN Kalkınma da makine desteği var ama nedense biz alamadık. Yozgat’ta ki esnafın hiç birisi alamadı. Destek veriyorlar ama biz yararlanamıyoruz. Sıfırdan açmak lazım. Sıfırdan açtığın zaman destek veriyorlar. Çalışan kişiye makine falan alma gibi bir durum yok. Ama destek verseler daha çok gelişiriz. En azından yanımıza 2 kişi alırız. Daha detaylı çalışırız. Hem o 2 kişi de ekmek yer, işsizlik olayı da düşer” şeklinde konuştu.

‘MADDİ ZORLUKLARDAN ÇIRAK ALAMIYORUZ’

Gençlerin ilgisinin az olduğu gibi çırak bulmama olayının birazda maddi zorluklardan kaynaklandığının altını çizen Ekinci, “Çırak bulamamız maddiyattan dolayı da kaynaklı. Bugün bir çırağın günlük masrafı 50 TL olacak. Bir de buna günlük yevmiye vereceksin. Yaklaşık 100 liraya çalışacak. 3 bin lira masrafı olacak” açıklamasında bulundu.

Birçok vatandaşın ayakkabı, çanta gibi ürünlerini tamir ettirmeye getirip uzun süre almadıklarından yakınan Ekinci, “Tamirat getirdikleri ürünleri bir bırakıyorlar, 2-3 ay almıyorlar. İnsanlar çantasını da ayakkabısını da bırakıyor gelip almıyor. Ya gelmek istemiyorlar, ya unutuyor veya vefat mı ediyor bilemiyoruz. Elimizde ayakkabı koyacak yer yok” dedi.

»Sema Nur Koçaker