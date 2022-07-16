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Unutulmadılar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat ve ilçelerinde şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelindi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Unutulmadılar

YOZGAT
Yozgat’ta Vali Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazi ve şehit aileleri için yemek programı düzenlendi. 
İl Özel İdaresi Misafirhanesinde gerçekleşen programa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. 
Yapılan yemek programında gazi ve şehit aileleri ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Polat, günün önemine dair konuşma yaparak şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlıklı bir hayat diledi. 
AKDAĞMADENİ
Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz ve eşi Ezgi Nur Topuz ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi. Yapılan programda Kaymakam Topuz, gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.
AYDINCIK
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydıncık ilçesinde gazi ve şehit aileleri için yemek programı düzenlendi. Kaymakam Mustafa Turan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemek programına Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. 
SARIKAYA
Sarıkaya Kaymakamlığı himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile gazi yakınları onuruna yemek programı düzenlendi. 
Zinnureyn Erkek Hafızlık Kur'an Kursu yemekhanesinde düzenlenen yemek programına Kaymakam Samet Serin,  Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Yakup Ergen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Melih Abdullahoğlu ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.
Yemekten sonra yapılan duanın ardından konuşan Kaymakam Serin, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
YERKÖY 
Yerköy ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kaymakam Mustafa Karaca şehit aileleri ile bir araya geldi. 
Kaymakam Mustafa Karaca’ya Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. »Haber Merkezi
 

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