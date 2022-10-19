Ünlü yönetmen Yozgat’ta

Bugün saat 20’de Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Merkezi’nde açılış töreni ile başlayacak olan ve 21 Ekim ödül töreni ile son bulacak olan Bozok Film Festivali öncesi Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve İranlı Yönetmen Majid Majidi’nin katılımı ile valilik makam toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Polat, 4 kategoride düzenlenen festivalde 250'nin üzerinde filmin değerlendirileceğini söyledi. Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yiğitler Şehri Yozgat’ımızın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla, Yozgat’ın kültürünü anlatmak için Bozok Film Festivalimizin bu yıl birincisini yapıyoruz. Bozok Film Festivali’nin Onur Konuğu Majid Majidi Bey’in Yozgat’a gelmesiyle festivalimiz başladı. Festivalimizin bugün akşam açılışını, Cuma akşamı da kapanışını yapacağız. Hocalarımız bu arada atölye çalışmaları yapacak. Sadece iki gün sürecek bir festival değil yani. 250’nin üzerinde filimin başvurduğu bir festival oldu. Birincisini yapmamıza rağmen sanki onlarca kez yapılmış bir hava yarattık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bozok Film Festivali 4 kategoriden oluşuyor. Özellikle iki kategori Yozgat’ı ve kültürünü anlatıyor. Bozok Film Festivali’nin bu kadar duyulmasında dünyaca ünlü İranlı Yönetmen Majid Majidi’nin buraya teşrif etmesi önemli rol oynadı. Dünyaca ünlü hocamızın Yozgat’a geleceğini söylediğimizde kimse inanmadı. İstanbul’dan Ankara’dan çok arayan oldu. Umarım film festivalimiz Yozgat’ın kültürünün, tarihinin tanıtılmasına vesile olur. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimize ve gelecek misafirlerimize şimdiden Yiğitler Şehri Yozgat’a hoş geldiniz diyorum. Yozgat’ta onları ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bundan sonra Yozgat Bozok Film Festivali marka festivallerden birisi haline gelir ve devam eder. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

“KÜÇÜK FESTİVALLERİN ŞEHRİN TANITILMASINDA ÖZEL BİR ROLÜ VAR”

İranlı Yönetmen Majidi de Yozgat'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yozgat'ın küçük bir şehir olmasına rağmen üniversitede sinema bölümünün bulunmasına sevindiğini aktaran Majidi, "Yozgat’ta ilk festivalin gerçeklemesi dolayısıyla çok mutluyum. Burada bulunduğum içinde ayrıca mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kültürel festivaller özellikle film festivalleri bir şehrin tanıtımında, kültürünün tanıtımında ve genç filmcilerin, yönetmenlerin tanınmasında çok önemli. Bunun içinde burada bulunduğum için çok memnunum. Bir de benim çok mutluluk duyduğum bir konu daha var. Yozgat küçük bir şehir evet ama burada Yozgat Bozok Üniversitesi’nde sinema bölümü olduğu için çok mutluyum. Bölümün 100 öğrencisi varmış bu beni ayrıca sevindirdi. Çünkü bu şehrin kültürünün tanıtılmasında özel bir rolü olacak. Özellikle sayın valimiz, belediye başkanımız ve sayın rektörümüzün bu kadar iş güç arasında sinemaya vakit ayırmaları bana yine ayrıca bir mutluluk veriyor. Büyük festivallerde tabi ki bulundum ama böyle küçük şehirlerdeki festivallerin ayrı bir yeri var benim için. Çünkü bu kültürü tanıtmakla birlikte önceden de belirttiğim gibi genç film yapımcılarının ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinde büyük katkısı var böyle küçük festivallerin. Umarım ki bu festivali gerçekleştirdikten sonra yine devam eder. Hatta Türkiye çapındaki iyi ve başarılı yönetmenlerin imza atmasına sebebiyet verir.” dedi.

“SİNEMA EKONOMİDEN ETKİLENİYOR”

Sinemanın ekonomiden olumsuz etkilendiğini vurgulayan Majidi, "Türkiye’de ilerleyen bir sinema görüyorum. Özellikle Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Faysal Soysal benim Türkiye’den gördüğüm beğendiğim yapımcılar. Sinema biraz da ekonomiden etkilenir. Maalesef etkilemesi şöyle bir sorun yaşatıyor. Daha çok diziler ön plana çıkıyor ve bu dizilerde genelde halkın gerçek yaşamından ve kültüründen uzak oluyor. Bu konuda sinema biraz mazlum kalıyor.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker