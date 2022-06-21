Üniversiteyi tanıttı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere sınav ve tercih süreçlerinde doğru kanallarla yönlendirme yapmak ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak üzere bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan ‘Kırmızı Kalem’ programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuk oldu. İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu ve öğrencilerin Bonus Hoca olarak tanıdığı Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu’nun hazırlayıp sunduğu programa canlı yayın konuğu olarak online bağlanan Rektör Karadağ, üniversiteyle ilgili eğitim-öğretimden, ihtisaslaşmaya, uzaktan eğitimden, tercih kılavuzu isimli çalışmaya kadar pek çok alanda sorulara cevap verdi.

İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu moderatörlüğünde gerçekleşen programda ‘Neden Yozgat?’ sorusuna cevap veren Karadağ, Yozgat’ın Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan, ülkemizin güvenli ve huzurlu bir şehri olmasına vurgu yaparak coğrafi konumu itibariyle önemli bir noktada bulunması hasebiyle ulaşımının kolay olması ve hızlı tren açılışı ile de mesafelerin çok kısalacak olmasına dikkat çekti. 14 fakülte, 4 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulu ile eğitim öğretim hayatına devam üniversitenin ihtisas üniversitesi olduğuna değinen Karadağ, üniversitenin bölgesinde güçlü ve marka üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini, üniversiteyi tercih edecek aday öğrencilerin de bu hususu göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti. İhtisas Üniversitesi olmanın avantajlarını da paylaşan Karadağ şunları ifade etti: “Öğrencilerimiz ders dışında bilimsel çalışmalar kapsamında; Kenevirle birlikte proje çalışmalarında yer alabilecekler. Bilimsel laboratuvarlarımızın sayısının artması ile birlikte, farklı ekipmanların/malzemelerin kullanımını hususunda deneyim kazanacaklardır. Ayrıca bu yıl Üniversitemiz TÜBİTAK 2209 öğrenci projeleri kapsamında, Türkiye’de 9. sırada yer aldı. Bu öğrencilerimizin de henüz lisans döneminde bilimsel çalışmalar içinde yer alıyor olmalarının da en büyük belgesi olsa gerektir. Sadece bilimsel projelerle değil, akademik yayınlar noktasında da Üniversitemiz Türkiye’de Devlet Üniversiteleri sıralamasında 11. sırada yer aldı. Bunun yanında eğer öğrencilerimiz bizleri tercih edecek olurlarsa Üniversitemizin temsil edildiği bilimsel yarışmalarda da Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz öğrencilerinin yer aldığı BEEM, KANO, DASK takımları içinde yer alarak önemli başarılara imza atabileceklerdir.”

Üniversitenin hayata geçirdiği tercihkilavuzu.bozok.edu.tr sitesi hakkında da önemli bilgiler paylaşan Karadağ şunları söyledi: “Tüm öğrencilere çok önemli bir müjdemizdir: Bizim öğrencimiz olsun olmasın, üniversite tercihlerinde bütün öğrencilerin bu siteye kullanabilmesi, mobil cihazlardan, bilgisayarlardan, bulunulan her yerden rahatlıkla erişim sağlanabilmesi mümkündür. Bu sitede ne var? Öğrencilerimizin önceliklerinin bilincinde olduğumuz için bu siteden üniversitelerin 5 kategoride (il, bölge, alan, program, üniversite) bilgilerine erişilebilecek. Aynı zamanda YÖKATLAS verileri kullanılan bu siteden öğrencilerin; son dört yıla ilişkin taban-tavan puanlara, başarı sıralamasına ilişkin bilgilere, üniversitelerin akademisyen sayılarına karşılaştırmalı bir şekilde bakabilmesi mümkün olacak. Bir diğer hizmetimiz ise hocalarımız ve uzmanlarımız eşliğinde 18 temmuz 2022 tarihinden sonra öğrencilerimize bu site aracılığı ile online tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Doğru tercih için doğru yönlendirme/danışmanlık yapılmasının öneminden dolayı tercih danışmanlığı yapacak akademisyenlerimize de öncesinde eğitimler verilecek. Aday öğrencilerimizin işlerini kolaylaştıracak ve Türkiye’de bir ilk olan bu site Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney ve ekibi tarafından hayata geçirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu site ile öğrencilerimiz hiçbir kafa karışıklığına meydan vermeden sağlıklı bir tercih yapabileceklerdir. Sınava giren tüm öğrencilerimizin istedikleri yerlere yerleşebilmelerini arzu ediyoruz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum.”

Haber Merkezi