Üniversiteye yoğun ilgi

Etkinliğe Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı.

Türkiye İnovasyon Haftası, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya gelme imkanı buldu. Etkinlik; inovasyonun farklı alanlarda ele alındığı panellere, Türkiye'nin inovasyon atakları ve projelerine, inovatif teknolojilere, başarılı girişimler ile inovasyonu cesaretlendiren yatırımlara ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11,4’lük büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik” dedi.

Programda yaptığı konuşmada ödül kazanan kişileri, kuruluşları ve firmaları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği için çalışan, düşünen, üreten ve özgün fikirleriyle çığır açan tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Yenilikçilik alanında öne çıkan isimleri bir araya getiren bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, Türkiye İnovasyon Haftası’na katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığımızı bu etkinlik vasıtasıyla ekonomiye katma değer sağlayan çalışmaları sebebiyle kutluyorum” diye konuştu.

İnavasyon haftası dolayısıyla stant açan Bozok Üniversitesini Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nden Öğretim Görevlisi İbrahim Kılıç temsil etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın katıldığı programda üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan Endüstriyel Kenevir’e dair üretilen ürünler sergilendi. Ayrıca elektrikli otonom araçlar konusunda büyük bir çıkış yakalayan üniversitenin bu alana dönük çalışmaları da ziyaretçilere tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ stant ziyaretçilerine üniversitenin kenevir özelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Katılımcı üniversitelerin stantlarını da ziyaret eden Karadağ, üniversitelerin yetkililerinden bilgiler aldı.

Karadağ devam eden etkinliklere dair bir açıklama yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliği; ‘İnovasyonun Yeni Yüzyılı’ teması ile 12-13 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde 9. kez düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon Haftası’ etkinliğine Bozok Üniversite olarak katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Karadağ, “Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getiren; inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ile dünya çapındaki organizasyona Yozgat Bozok Üniversitesi olarak biz de katıldık. Üniversitemize tahsis edilen alanda standımızı açarak özellikle otonom araçlar ve endüstriyel kenevir alanında yaptığımız bilimsel çalışmaları tanıtma fırsatı elde ettik. Ülkemizin geleceğe dönük hedeflerine dair önemli bir kapı aralayacak olan bu etkinlikten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanlığı’mıza, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

