Üniversiteler Yozgat’ta tanıtıldı

Üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanımaları hem de doğru tercih yapabilmeleri adına Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen fuarın beşinci ayağı Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan üniversite temsilcileri, üniversite adayı gençlere ve ailelerine bilgiler aktardı.

Fuara Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu toplam 17 üniversite katıldı.

25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında 10 ilde düzenlenecek olan fuarın Yozgat’taki açılışına Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Uğur Kölemen, dekanlar, idari ve akademik personel, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı.

‘BÜYÜK BİR İMKÂN’

Açılış töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Karadağ bir yıl önce kurulan Anadolu Üniversiteler Birliği’nin kısa zamanda büyük işler başardığını, yine üye üniversitelerle birlikte gerçekleştirilen tercih fuarlarının da öğrencilere tercih döneminde büyük bir imkân ve kolaylık sağlayacağını belirtti. Rektör Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Anadolu Üniversiteler Birliğine mensup ve yakın çevre illerde bulunan üniversitelerinde katılımıyla bu bölgede yükseköğretime girecek olan öğrencilerimizin hangi bölümü hangi fakülteyi tercih edecekleri konusunda zengin bir seçenek sunmak üzere fuarın Yozgat durağında bir araya geldik. Bu fuarlar vesilesi ile öğrencilerimiz Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerimiz başta olmak üzere farklı üniversitelerimizden gelen temsilcilere hangi fakülteleri, hangi bölümleri var, şehrin imkânları ve fırsatları nelerdir, bunları yerinde sorma imkânına sahip olacaklar. Öğrencilerimiz kafalarında, zihinlerinde bu üniversitelerden herhangi biri varsa ya da seçenekleri arasında yoksa dahi üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek üniversitelerimizi tanıma imkânına sahip olacaklar. Anadolu Üniversiteler Birliğine mensup bir üniversitenin Rektörü olarak katılan tüm üniversitelere ev sahibi olarak hoş geldiniz diyerek katılımlarından dolayı da teşekkür etmek istiyorum.”

Tercih fuarının açılışının ardından Karadağ, paydaş üniversitelerin kurduğu tercih stantlarını gezerek üniversiteler hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Malatya şehirlerinde düzenlenecek fuarlar ile devam edecek.

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