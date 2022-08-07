Üniversiteler arası protokol

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ziyaret kapsamında, Bozok Üniversitesi ile Bakü Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında genel işbirliği, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü ile Siyer-i Nebi ve Kur'an temalı çalışmalar, Hazar Üniversitesi ile uzaktan eğitim ve Avrasya Üniversitesi ile kalite süreçleri konularında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü kapsamında üniversiteler arasında öğrenci, öğretim üyesi değişimini sağlanırken, sosyo-ekonomik yeraltı ve yer üstü kaynaklarını incelemek; dil ve kültür alanlarında ortak projeler gerçekleştirmek gibi bir dizi çalışma yürütülecek.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ziyaret kapsamında ilk olarak 2016 yılında Azerbaycan Adalet Bakanlığı sistemine kaydolarak faaliyetlerine başlayan “Kadınların İnkişafına ve Maariflendirilmesine Deste k” STK kurucusu Aygün Ahmedova, müdür Sevinç Mansurova ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda Yozgat örneğinde kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda elde edilen başarılı çalışmalardan bahsedildi. Toplantı sonrasında derneğin meslek edindirme amaçlı uygulanan “Banu Çiçek” projesine dair hediyeler takdim edildi.

İkinci olarak Avrasya Üniversitesi ziyaret edilerek Üniversite'nin Rektör Yardımcıları Hüseynova Nigar Nazim qızı ve Qasımov Seyavuş Kamran oğlu ile bir görüşme gerçekleştirildi. Ziyaretin ardından Rektör Karadağ ve Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları arasında protokol imzalandı. Protokolle iki üniversite arasında toplam kalite yönetimi süreçlerinin ele alınması ve bu alanda birlikte çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Üçüncü ziyaret ise Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov’un makamında gerçekleşti. Son derece sıcak bir ortamda geçen ziyaret sonrasında iki üniversite arasında protokol metni imzalandı ve eğitim alanında gerçekleştirilmesi düşünülen projeler değerlendirildi.

Karadağ, daha sonra Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü (ATI) Rektörü Agil Şirinov’u makamında ziyaret etti. İki üniversite rektörü arasında gerçekleşen detaylı görüşmelerde “Siyer Nebi” üzerine bilimsel toplantılar yapılması ve akademik yayınların oluşturulması hususunda anlaşmaya varıldı.

Ziyaretlerin bir sonraki durağında Bozok Üniversitesinde eğitim alan ve 2023 yılından itibaren eğitim almayı arzu eden öğrenciler ve aileleri ile Karadağ bir araya geldi. Karadağ buluşmada üniversite hakkında katılımcılara bilgi verdi. Geniş bir katılımın olduğu toplantıya medya kuruluşları da ilgi gösterdi. Programa katılan Azerbaycan merkezli yayın yapan ulusal kanal ATV Az televizyonuna da Karadağ’ın açıklamalarda bulundu.

Karadağ bir sonraki durağında Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatıra Yusufova vardı. Burada da ilgi ile karşılanan Karadağ, iki üniversite arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan mutabakat metnini Rektör Yusufova ile imzaladı.

Karadağ, Azerbaycan Bakü temaslarının son durağında Bakü Devlet Üniversitesi ziyareti gerçekleştirildi. Karadağ, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev’i makamında ziyaret etti. Ardından iki üniversite arasında protokol imzalandı. Karadağ, Azerbaycan'ın en büyük üniversitesi olan Bakü Devlet Üniversitesi ile işbirliği anlaşmasının ayrı bir önem arz ettiğini kaydetti. Rektör Karadağ, iki üniversitenin ortaklaşa hayata geçireceği projelerin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilim ve eğitim alanındaki bağları daha da güçlendireceğini söyledi. İmza töreninde konuşan Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elchin Babayev, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin milli, manevi ve tarihi bağlarla kopmaz olduğunu söyledi. Rektör, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştiğini ve dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Elchin Babayev, Bakü Devlet Üniversitesi'nin faaliyetlerinde Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumları ile ilişkilere özel önem verildiğini, Yozgat Bozok Üniversitesi ile imzalanan sözleşmenin bu ilişkileri daha da güçlendireceğinden emin olduğunu kaydetti. Karadağ ayrıca Azerbaycan Bakü Türk şehitliğini ziyaret ederek dualar okudu. Azerbaycan Bakü’de gerçekleştirdiği ziyaretler ve imzalanan protokoller sonrasında bir açıklama yapan Karadağ, ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin uluslararasılaşması ve görünürlüğünün artırılması adına önemli çalışmalar yaptıklarını ve çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede akademisyen-öğrenci değişimi, proje ve program geliştirme, ortak araştırma, tecrübe aktarımı ve ihtiyaç duyulan alanlarda işbirliği protokolü imzaladıklarını belirten Karadağ, "Kardeş iki ülke olan Azerbaycan ve Türkiye arasında üniversiteler düzeyinde bilimsel anlamda ikili işbirliği anlaşmalarımız hem üniversitelerimize hem de öğrencilerimize büyük ölçüde fayda sağlayacağına inanıyorum. İmzalanan protokollerin taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum. İki ülke üniversiteleri arasında gerçekleşen bu temaslarda katkı ve desteklerinden dolayı Haka Group Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Danışmanlığı Yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

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