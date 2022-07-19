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Üniversitede bayramlaşma töreni

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Tesislerinde Kurban Bayramı münasebetiyle akademik ve idari personelin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Üniversitede bayramlaşma töreni

Gerçekleşen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulunan Rektör Karadağ konuşmasında şunları söyledi: “Bayramlar, bizleri birleştiren, bir araya getiren, kaynaştıran bizi daha güçlü kılan zaman dilimleridir. Bayramlar, anne babalarımızla, sevdiklerimizle, dostlarımızla sıla-ı rahim yaparak birlik ve beraberlik içinde manevi havayı yaşadığımız istisnai günlerdir. Dolayısıyla bayramlarımız yaşatılmalı ki toplumun yarınları ve temel dinamikleri güvencede olsun. Bugünkü bayramlaşma merasiminin de esası budur. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlikte ve beraberlik çerçevesinde, hedefleri ve hayalleri doğrultusunda birlikte başarıya imza attığımız, birbirinden değerli akademik ve idari personellimizle bayram coşkusunu yaşamak istedik. Kurban Bayramı’nın birleştirici ve arındırıcı ikliminde başta Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, nice sağlık, huzur ve esenlik içerisinde kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum.”
‘UNUTMAYACAĞIZ’
Bayramlaşma töreninde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası’na da değinen Karadağ: “15 Temmuz gecesinde ihanet var, vefasızlık var. İnsan onuru ve şerefini, millet mefhumunu yok sayan akla hayale gelmemiş, tarihte çok ender şahit olduğumuz acı olaylardan bir tanesi. 15 Temmuz günü, vatanını milletini öncelikleyen bir tavırla bu ülkenin yarınlarına yönelik hayalleri olan milletimiz, bu duygu ve düşünce ile meydanlara akın etti. Şu ya da bu görüşe sahip olmanın ötesinde o gecenin portresine bakıldığında sadece ve sadece vatanı, milleti, bayrağı esasa alan bir üslupla birlikte ve beraberce hareket ettik. Bize düşen, bizden sonra gelen nesillere bu tür oyunlara alet olmamaları adına gayret ve çaba içerisinde olmaktır. 15 Temmuz, bizim için vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınlarına yönelik tasarrufları olan insanlar için ders alınması gereken önemli günlerden birisidir. Biz o hainliği vefasızlığı ve ihaneti kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız. Bunun da mücadelesini bu milletin birer fertleri olarak kanımız canımız pahasına da olsa vereceğiz" dedi.
Program sonunda bayramlaşma programına katılan akademik ve idari personele üniversite tarafından ikramlarda bulunuldu. »Haber Merkezi 

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Üniversitede Bayramlaşma Töreni
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