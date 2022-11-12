üniversitede anıldı

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yılında düzenlenen törenle anıldı.

Gerçekleşen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı’na Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri, siyasi alandaki başarılarıyla yeni bir toplum ve yeni bir devlet inşası ile tarihin akışını değiştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Mumyakmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Mustafa Kemal Atatürk siyasi bir dehadır. İdealist bir inkılapçıdır. Aksiyonerdir. Yüce Türk milletini zor günlerinde geleceğe hazırlamıştır. İnkılapçıdır fakat halktan kopuk değildir. Halkın içindedir, halka dokunur. Önemli bir rol modeldir. Bu sebeple ölümü Türk insanının kalbinde derin yaralar açmıştır. Bugün de onu hasret ve minnetle anıyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ programda yaptığı konuşmada emperyalist güçlerin Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile başlayan ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra da bulunduğumuz coğrafyada devam eden siyasi emellerine vurgu yaptı. Rektör Karadağ, bugün de emperyalist güçlerin Türkiye’yi istedikleri gibi yönetebilecekleri ve yönlendirebilecekleri hasmane tutum ve davranışların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Karadağ konuşmasında yüce Türk milletinin yaşadığı zorlu süreçleri doğru okuyarak ve anlayarak dersler çıkarmak gerekliliğine dikkat çekerek, “En önemli ders Atatürk’ün sağlam temeller üzerine inşa ettiği, fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillere emanet bıraktığı Cumhuriyet mirasına sahip çıkmak olacaktır. Muktedir, güçlü ve payidar bir devlet olmak istiyorsak bunun yolu bizatihi vatandaş olarak, fert olarak, birey olarak görevimizi, sorumluluklarımızı en azami düzeyde yerine getirmektir diye düşünüyorum.” dedi.

Rektör Karadağ konuşmasının devamında, “Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu milletin geçmişteki seciyesi ne ise bugün de o yarın da o olacaktır. Milleti millet yapan, milleti güçlü kılan temel amil, güçlü liderlerden geçmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, bu kararlılık ve azimle milleti düşmanlardan kurtarmış ender şahsiyetlerimizden ve liderlerimizdendir. Biz de bu çerçevede bilimin beşiği Yozgat Bozok Üniversitesi olarak millete mal olmuş değerlerimize sahip çıkacağımızı yinelemek istiyoruz. Atatürk’ü bir siyasi figür olarak öne çıkarıp ondan bir sömürü elde etmek isteyenlerin karşısındayız. Atatürk’ü itibarsızlaştırıp milletin değerleriyle barışık olmayan bir anlayışa yönelik kanaati de asla ve asla kabul etmiyoruz. Aramızdan ayrılışının 84’üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.” dedi.

Anma programının devamında “Atatürk’ün Türk, Rus ve Japon Toplumlarındaki Önemi” konulu panel düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz moderatörlüğündeki panelde, Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Onur Çelebi, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Elmacıoğlu ve Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Buket Durdu sunumları ile “Atatürk’ün Türk, Rus ve Japon Toplumlarındaki Önemini” anlattı.

Anma programı Üniversite Öğretim Görevlisi Emine Yeşil danışmanlığında, Üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu’nun müzik dinletisi ile sona erdi.

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