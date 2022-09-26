ÜNiAK öğrencilerin yanında

Otogar da kurdukları ÜNİAK standı ile asıl amaçlarının üniversiteli öğrenciler ile tanışmak olduğundan bahseden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Standımızda üniversiteli arkadaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz etkinlikler kapsamında onlarla tanışmayı ve keyifli zaman geçirmek istediğimizi anlatıyoruz.” dedi.

Taşdemir açıklamasının devamında, “O yüzden onları güler yüz ile karşılayıp, hazırlamış olduğumuz 2. Kat dergimizi tanıtıyoruz. Onların iletişim numaraları ile etkinliklerimiz hakkında bilgi verip, onların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Onların da istekli katılımları ve başvuruları bizi daha mutlu edip, güç veriyor.” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Yozgat Üniversite Birimi Başkanı Naciye Gezginci, ÜNİAK topluluğunun öğrencilerin Yozgat’a alışması açısından faydalı olacağını belirti. Gezginci, “Arkadaşlarımıza buranın kültürünü tanıtmak ve anlatmak görevlerimiz arasında yer alıyor. Burada üniversiteli arkadaşlarımızın dertlerine ortak olmak için varız.” şeklinde konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi Fatma Zehra, ÜNİAK topluluğu hakkında “Otogar da bizi bekleyip güzel karşıladılar. Yapacakları ve yapmak istedikleri etkinlikler hakkında bilgi verdiler. Sadece güler yüzleri bile beni memnun etti.” açıklamasında bulundu. »Muhammed Üstüntaş