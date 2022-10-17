“Umut vadediyor”

Ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a, Şube Müdürleri Ahmet Karakaş ve Ağah Ayhan eşlik etti. Hafta sonu durum tespiti amacıyla gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Müdür Yoldaş, “İlçemizde, içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise düzeyinde okullarımızın tamamına yakınında kurslar açılmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Şube Müdürlerimiz Ahmet Karakaş ve Ağah Ayhan'la birlikte hafta sonu durum tespiti yapmak amacıyla Proje Okulumuz Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisemizinde devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarımızı ziyaret ettik. Sınıflarımızdaki doluluk ve öğrencilerimizdeki memnuniyet ilçemizin eğitim öğretim seviyesinin yükselmesi adına umut vadediyordu. Kurslarımızdaki bu güzel tablo için başta okul idarecilerimiz olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.” dedi.

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