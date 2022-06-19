Düzenlenen söyleşiye Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata konuşmacı olarak katıldı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata söyleşide ‘Umut Olmak’ konusunu ele aldı. Düzenlenen söyleşiye Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Handan Çalkar, idareciler ve personel katılım sağladı.

Merkezde yürütülen hizmetlerin kıymetine vurgu yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, pandemi sürecinin doğurduğu istenmeyen motivasyon düşüklüğünün ortadan kaldırılması için yapmak istedikleri çalışmalara değindi. Bu bağlamda söyleşiye konuk olarak katılım sağlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edip, daha önce birlikte yaptıkları çalışmaları da hatırlattı.

Etkileşimli ve sohbet havasında yürüttüğü seminerinde Böyükata, kelime ve kavramlar ile bazı ibarelerin izini sürerek, katılımcıların ilgiyle takip ettiği bir etkinlik gerçekleştirdi. Katılımcılara sürekli sorular soran Böyükata, paylaşmak, umut ve ummak, umursamak, iş, aile ve kariyer bağlamında huzur, mizaç, karakter ve kişilik, sürdürülebilirlik, stratejik plan ve ilişkili kavramlar üzerinde birlikte düşünme zemini oluşturdu. Her bir kavram üzerinden farklı açılımlar yaparak ezber bozan tespitlerde bulundu.

‘İnsan neyle yaşar?’, ‘Kendine saygı ama nasıl?’ gibi sorular etrafında tartışmalar açan Böyükata, ‘Anlamaya çalışmadığınla anlaşamazsın’ şeklinde ifadeler üzerinden kritik oluşturmayı sağladı. Üzerinde tartışıp gözden geçirilmesi gereken ve sloganlaşan ezberlerin düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyup çokça zikredilen olumsuzların istenmeyen ve faydası olmayan algı ve önyargıları beslediğini fark ettirmeye çalıştı. Böyükata, geçmişte çok zor şartlar altında korunmuş olan Türkiye’nin, bu günlere gelişi hep umut olan insanların çabasıyla mümkün olduğunu belirtti. Merkez çalışanlarının düşüncelerini paylaşma fırsatı bulduğu buluşmanın sonunda, programın faydalı olduğu ve kendilerini memnun ettiği katılımcılar tarafından ifade edildi.

Haber Merkezi

