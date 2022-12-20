Umreciler uğurlandı

İlçe Müftülüğüne bağlı Mükremin Mahallesi Cami İmam-Hatibi Mustafa Şahiner’in topladığı Özel Yozgat 8 Umre Turuna katılan umrecilerin 18 Aralık tarihinde kutsal topraklara yolculuğu başladı. Kutsal topraklara yolcu olan umrecilere İlçe Müftüsü Mustafa Kayış dualarla eşlik etti.

Sabah Namazından önce başlanan programda ilahiler, ezgiler ve aşr-ı şerifler okundu. Uğurlama programına katılan Müftü Kayış, "Peygamber efendimizin mübarek ayaklarını bastığı topraklara ayak basacaksınız. Bunun farkında olun ve günahlardan arınmış temiz bir şekilde döneceksiniz. Bundan sonraki hayatınıza da bu farkındalıkla devam etmeniz temennisiyle bizden de selam götürün." dedi.

Konuşmalarının ardından umreciler dualarla uğurlandı. Haber Merkezi