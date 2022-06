Uluslararası projeye onay

Dekan Yavuz Gürbüz tarafından Yozgat Bozok Üniversitesine gelmeden önce tavuklar üzerine hazırladığı proje hem Moldava NARD tarafından hem de TUBİTAK tarafından kabul gördü. Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Yozgat Bozok Üniversitesine dekan olarak gelmeden önce uluslararası bir proje müracaatlarının olduğunu söyledi. Moldova’yla birlikte çalışmayı düşündükleri Projeyi hazırladıklarını ve TUBİTAK tarafından ve aynı zamanda Moldova’nın TUBİTAK’a eş değer NARD birimi tarafından kabul edildiğini dile getiren Gürbüz, ‘’Hem Moldova’dan hem de Türkiye TUBİTAK’tan kabul aldı. Bizim üniversitesinin tek uluslararası projesi diye biliyorum. Projelerin içeriğine gelince, tabi ki hayvansal atıklar bizim en çok hayvancılıkta yem olarak değerlendirdiğimiz maddelerden bir tanesi. Atıklarla, hem çevreye atılacak kirliliğin önüne geçmiş oluyorsunuz. Hem onu ekonomiye kazandırıyorsunuz. Atacağınız şey çevreyi kirleteceğine size et, süt, yumurta olarak dönüyor. Burada hayvansal atıkların ve bunların elde edilmesiyle alakalı bazı teknolojilerin geliştirilmesiyle alakalı bir temas var. Bir tarafta yumurta tavukları ve broiler üzerinde, diğer kısmı da yine hayvancılıkta özellikle kanatlı sektöründe çok çok yoğun besleme yapılmasından ve aynı zamanda kümes şartlarından olmasından dolayı da özellikle sindirim sisteminde olabilen problemler var. Bu problemlerin önüne geçmekte kullanılan organik asitler var. Bu organik asit kaynakları; doğal organik asit kaynakları var, kimyasal organik asit kaynakları var. Burada toprak hakikaten bir ana gibi. Her şeyin başlangıcı, toprak içerisinde ciddi organik asit kaynakları var. Bu organik asitlerin özellikle broiler ve yumurtacı tavuklarda yumurta kalitesi olsun, hayvanların bağışıklık sistemi olsun, et kalitesi olsun ve diğer performans faktörleriyle alakalı gelişimlerin takip edilmesi ve bu doğal kaynakların yine ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Projemizin aslında asıl teması bu. İkinci önemli teması da projemizin, Moldova Osmanlı hâkimiyetinde 400 yıl kalmış bir yer. Orada Göktürkler var, orada bir eyalet şeklinde çalışıyorlar ve bu insanlar Türkçe konuşuyorlar. Hatta oranın Rektörü Türkçe konuşuyor. İngilizceden daha fazla Türkçeyi iyi biliyor. Öyle bir bölge, tabi böyle gönül coğrafyamızın bir yeri olması Moldova’nın, orayla da bir birliktelik sağlamak, oraya da bir katkılarımızın olması, öğrenci değişim programından ki bunu rektörlükle görüştük. Öğretim üyelerinin yine aynı şekilde değişimi, gitmesi, gelmesi ders vermesi, araştırma yapması. İkili iş birliktelikleri akademik camiada ziraat ve özellikle hayvancılıkla alakalı alanlarda böyle bir imkân oluşmasını ilke ve gaye edinen bir projeydi. Bu proje şuanda yürüyor, çeşitli projenin başlangıcıyla alakalı bazı alımlarımızı, çalışmalarımızı başlattık’’ dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürbüz, ‘’Zootekni bölümü, bitki koruma bölümü, bahçe bitkileri bölümü, tarla bitkileri bölümü, bunların ciddi bir gayretleri var ve güzel projelere de imza atıyorlar. Bilimsel Araştırma Koordinasyon Bilimi dâhil olmak üzere TUBİTAK, KOP, ORAN ve diğer kaynaklardan ciddi projeler çıkarıyorlar. Buradaki asıl mesele bir proje yapmak değil. Akademiya’nın üç tane önemli olan vazifesinin yerine getirilmesi. Bu bağlamda Zootekni bölümünde güzel projeler yapılmış. KOP’ten ORAN’dan ve aynı zamanda Valilikten ciddi destekler alınmış. Kazla alakalı projeler yapılmış. Yine Zootekni bölümünden bir öğretim üyesi arkadaşımızın manda sütünün markalaşmasıyla alakalı çok güzel bir projesi var. Yapılmış ve hatta bunun sürdürülebilir olmasında son zamanda bizim de gayretlerimiz, kendi gayretleri ve aynı zamanda Sorgun İşgem Merkezi’nin de gayretleri ile bunu marka haline getiriyoruz. Bu paydaşlarla alakalı bir çıktıdır. Bir manda yoğurdu meydana getirmek çok mu önemli? Evet, çok önemli, markalaştırmak çok önemli. Neden derseniz. Burada eğer manda üreticisi, manda sütünü değerine satacağına inanırsa Türkiye’de manda yetiştiriciliği artar. Sütü de artar. Bu bağlamda böyle projeleri önemsiyoruz. Kaz meselesi de öyle’’ diye konuştu.

