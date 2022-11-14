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Ülke geneli tatbikat

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Ülke geneli tatbikat

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.
Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.
Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.
Yozgat’ta vatandaşlar tatbikat anında uyarılara uyarak bulundukları alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.
Çeşitli ziyaret ve incelemeler için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat Belediyesi Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında tatbikata katıldı.
Bakan Kirişci, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" kapsamında saat 18.57'de yapılan "çök kapan tutun" uyarısıyla yemek yediği masanın yanına çöktü. Bir süre tatbikat kurallarına göre pozisyon alan Bakan Kirişci, daha sonra yemeğine devam etti.
Programa katılanlar da Bakan Kirişci ile beraber "çök kapan tutun" uygulamasına katıldı. »AA

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:31
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