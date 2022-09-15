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Ücretsiz ulaşım

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar için ücretsiz ulaşım sağlanacak.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Ücretsiz ulaşım

18 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS girecek adaylar için Boğazlıyan Belediyesi harekete geçti. KPSS’ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Boğazlıyan Belediyesi otobüsleri 18 Eylül Pazar Günü ücretsiz yaptı. Söz konusu tarihte KPSS’ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Yozgat’ta 18 Eylül’de yapılacak olan KPSS sınavına girecek tüm hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Sınavınızda hepinize başarılar diliyor, her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.  
»Haber Merkezi

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