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Ücretsiz hizmet

Çayıralan ilçesinde, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne ait kanser tarama araçları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

07 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Ücretsiz hizmet

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Tarama programı kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezinin bahçesinde bir süredir vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
KAYMAKAMDAN ZİYARET
Kaymakam Mustafa Çelik, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne ait kanser tarama araçlarını ziyaret etti. 
Meme kanseri taramasında kullanılan kanser tarama aracının Toplum Sağlığı Merkezinin bahçesinde hizmet vermeye başladığını belirten Kaymakam Çelik, 40-69 yaş arasındaki kadınlar Aile Sağlığı Merkezinden randevu alarak hizmetten ücretsiz olarak faydalanabileceklerini ifade etti. 
Çelik, “Rahim ağzı kanseri taramasında kullanılan gezici araç ilçe merkezi ve tüm köylerimizde hizmet verecektir. 30-65 yaş arası kadınlar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Detaylı bilgi için 736 10 02 nolu numaradan Toplum Sağlığı Merkezi aranabilir.” dedi. »Haber Merkezi
 

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Ücretsiz Hizmet
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