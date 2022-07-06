Ücretler güncellendi

Başkan Evcimen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği üzere maalesef ülkemizde yılbaşındaki yaşam şartları ile şu anki arasında neredeyse bir çok ürün ve hizmette yüzde 100’e yakın artış yaşanmıştır. TÜİK’in son açıkladığı Haziran ayı verilerine göre TÜFE oranı bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 78,62 oranında arttığı görülmektedir. Yine TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE’nin bir önceki yılın Haziran ayına oranla yüzde 138,31 oranında arttığı görülmektedir.

Yaşanan bu artışlar karşısında 22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı resmi gazetede 2022 yılı için yayınlanan Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesi neredeyse iki katına yakın erimiş ve çok cüzi rakamlar haline gelmiş, içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Gelinen aşamada mesleki faaliyetlerimizi sürdürebilmek için gerekli gider kalemlerinden başlıca personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, doğalgaz, gıda, temizlik, ulaşım kargo vb. giderlerin tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Birkaç örnek verecek olur isek asgari ücret 2021 yılına göre yüzde 95 oranda artarak 2 bin 825 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükselmiş, akaryakıt fiyatları 12 Lira seviyelerinden yüzde 100’den fazla artarak 25 TL seviyelerine gelmiş, ofisleri kira olan meslektaşlarımızın kiraları bir önceki yıla oranla yüzde 80 seviyelerinde artırılmış olup içinde bulunduğumuz bu durum karşısında istemeyerek de olsa ücret tarifemizde güncelleme yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Müşterilerimizin büyük çoğunluğu ticaret erbabı olduğu için sık sık fiyat etiketi değiştirmek zorunda kaldıkları için bizi anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.

Ümit ediyoruz ki bu durum ülke genelinde bir an önce son bulur ve normal seyrine döner. Bizde tüm sektörlerde olduğu gibi daha rahat ve huzurlu bir şekilde iş ve işlemlerimize devam ederiz.

Bu vesile ile de İslam âleminin, tüm meslektaşlarımızın ve müşterilerimizin yaklaşmakta olan Kurban Bayramlarını kutluyor tüm dünyaya, ülkemize ve şehrimize barış, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

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