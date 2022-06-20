Uçak’ın yerine Sevgili

33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Hasan Uçak Ordu Başsavcılığı görevine atanırken, yerine ise Recep Sevgili atandı.