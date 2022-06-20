Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.541,44
ALTIN
1.024,63
DOLAR
17,33
STERLİN
21,19
EURO
18,23

Uçak’ın yerine Sevgili

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:06
Uçak’ın yerine Sevgili

33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Hasan Uçak Ordu Başsavcılığı görevine atanırken, yerine ise Recep Sevgili atandı.

Anahtar Kelimeler:
Uçakın Yerine Sevgili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıl sonuna tamam
Yıl sonuna tamam
Araç filosu genişledi
Araç filosu genişledi
Çalışmaları yerinde inceledi
Çalışmaları yerinde inceledi
Göz dolduran gösteri
Göz dolduran gösteri
AK Teşkilat öğrencilerin yanında
AK Teşkilat öğrencilerin yanında
Minikler diplomalarını aldı
Minikler diplomalarını aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim