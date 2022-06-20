Uçak’ın yerine Sevgili

33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Hasan Uçak Ordu Başsavcılığı görevine atanırken, yerine ise Recep Sevgili atandı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı.
33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Hasan Uçak Ordu Başsavcılığı görevine atanırken, yerine ise Recep Sevgili atandı.