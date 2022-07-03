Üç üründe hasat

Üniversite Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu’nda 550 dönüm alanda ekimi yapılan buğday, arpa ve çavdarın bileşimi ile elde edilen yem bitkisi tritikale’nin hasadı yapıldı. Hasat etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz ve Ziraat Fakültesi’nden öğretim elemanları katıldı.

Hasat töreninde konuşan Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz: “Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ilçesindeki Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu’nda 550 dönüm alanda ekimini yaptığımız üç çeşit arpa, bir çeşit buğday ve tritikale bitkisinin bugün hasadını yapıyoruz. Amacımız Ziraat Fakültemize tahsis edilen bu alanda önümüzdeki yıllarda buğday ve arpanın yanı sıra ayçiçek, aspir, kanola, şeker mısırı gibi ürünlerle çeşitlendirerek bu araziyi daha rantabıl şekilde kullanarak devletimizin ekonomisine kazandırmaya çalışmaktır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Ziraat Fakültemize gerek devletimizin gerekse iş insanlarımızın tahsis ettiği arazilerde tarıma yönelik çok farklı alanlarda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Yerköy ilçesi ve Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı bölgesinde meyve yetiştiriciliği, kanatlı hayvan, tarla ve bahçe bitkileri üzerinde hem TÜBİTAK hem de Konya Ovası Projesi (KOP) destekli projelerin başarı ile yürütüldüğünü belirten Rektör Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yerköy ilçemizde Üniversitemiz Ziraat Fakültesine tahsis edilen Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu tahıl üretimine yönelik bir yerdir. Aynı zamanda üniversitemizin de uygulama alanı olarak baktığımızda bize düşen bu araziyi en verimli şekilde kullanmaktır. Bu arazileri tarımsal faaliyetlere yönelik değerlendirirken diğer taraftan da lisans ve lisansüstü eğitimine yönelik geleceğin ziraat mühendisleri ve akademisyenlerinin yetiştirilmesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanmaktayız. Şehrimize, ilçemize tarıma yönelik hedefleri olan ve tarımsal faaliyette bulunan başta çiftçilerimize hem hayvancılığa yönelik hem bahçe ve tarla bitliklerine yönelik çalışmalara her düzeyde katkı sunmak adına bir taraftan ekonomiye değer katan üniversitemizin öz gelirlerinin oluşmasında süreci yönetirken, aynı zamanda bölgenin tarım ekonomisinin gelişmesinde ve zirai faaliyetlerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde burada yapılan çalışmalarla önemli katkılar sunulmaktadır. Bundan sonraki süreçte de bize tahsis edilen arazileri hem eğitim-öğretim amaçlı hem tarımsal süreçlerin bilimsel temelde değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde yönetilmesi noktasında hem de burada elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması süreçlerinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ziraat Fakültemiz özelinde bize önemli katkılar sunan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi

