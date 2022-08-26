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TYP şartları belli oldu

2022-2023 eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik personeli olarak görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak personeller için şartlar belli oldu.

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
TYP şartları belli oldu

İl genelinde TYP kapsamında alınacağı duyurulan 330 kişi için alım şartları belli oldu. 
Kurumdan yapılan duyuruya göre TYP alım şartları şu şekilde olacak:
“05 Eylül 2022 – 17 Ocak 2023 tarihleri arası 4,5 ay çalışacak. TYP noter kurası ile belirlenecek. Kurada asil kadar yedek çekilecek. Çekiliş canlı olarak yayınlanacak. Gelir testi yapılacak, gelir belgesi istenecek. Başvuru anında ve sonrasında SGK kaydı olmayacak. Daha önce dokuz aydan fazla çalışmamış olacak. 31 Ağustos’ta noter kurası çekilecek.”
E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular merkezde bulunan okullar için 31 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da noter huzurundan kura çekilişi ile yapılacak. İlçelerin kurası ise ilçelerde noter huzurunda gerçekleştirilecek. 
»Haber Merkezi 

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TYP şartları Belli Oldu
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