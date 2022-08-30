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Tutar 125 bin oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından genç, kadın ve yeni mezun istihdamını hedefleyen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının dördüncü başvuru döneminde destek tutarı 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Tutar 125 bin oldu

Yozgat KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, program kapsamında şartlara uygun yeni personeli geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, her bir yeni personel için faizsiz ve teminatsız Geri Ödemeli Destek verilmekte olduğunu belirtti.
İl Müdürü Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde başvurusu onaylanan işletmeler için uygulanmakta olan personel başına 100 bin lira destek tutarı, dördüncü başvuru döneminde programa başvuru yapan işletmelere 25 bin lira arttırılarak 125 bin lira olarak uygulanacaktır. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, MKİ programının dördüncü dönemine www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden başvuru yapabilecekler. MKİ Hızlı Destek Programının 01 Temmuz 2022’de ilan edilen Dördüncü başvuru döneminde işletmelere, Yeni istihdam edilecek personel başına 125 bin lira geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek miktarı personel başına 10 bin lira arttırılarak 135 bin lira olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının devamında Işık, "Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Destek Ödemesi öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilerek ilk taksit ödemesi yapılacaktır. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmiş ise ikinci 6 aylık taksit  ödenecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, Küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ve Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Ödemesi alabileceklerdir. Destekten yararlanmak için önce online program başvurusu yapılması, şartlara uygun personel istihdamının SGK kayıtlarına yansımasından sonra ise online doldurulacak ödeme talep formu ile ödeme talep edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Projesi Dördüncü Dönemi Başvuru ve Ödeme Talebi süresi uzatılmış olup; MKİ Hızlı Destek Programı’nın 01 Temmuz 2022’de ilan edilen Dördüncü başvuru döneminde; son başvuru tarihi 10 Ekim 2022’ye, program başvurusu onaylanan işletmelerin ödeme talep edebileceği son tarih ise 28 Kasım 2022’ye uzatılmıştır. MKİ Desteği kapsamında yeni istihdam edilecek personelin en geç Ekim 2022 sonuna kadar resmi olarak işe başlatılması gerekmektedir. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi. »Haber Merkezi 

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Tutar 125 Bin Oldu
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