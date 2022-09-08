“Türkiye’nin ihtiyacı TEKNOFEST kuşağıdır”

Türkiye’nin 81 ilinden ve 107 ülkeden temsilci ve yarışmacıların katılımıyla 5’incisi düzenlenen Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl Samsun’da düzenlendi. Bozok Üniversitesi Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin kurduğu BeeM takımı da alanda yerini alırken Rektör Karadağ, başta BeeM takımı kaptanı Araştırma Görevlisi Fatma Nur Ortataş ve ekibini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalarla üniversiteyi görünür kılan faaliyetlerinden dolayı tebrik ederek yarışlarda başarılar diledi.

Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji ve savunma sanayine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların stantlarını gezen Rektör Karadağ, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı da ziyaret etti. Ardından farklı üniversitelerden rektörler ile buluşup festivali değerlendiren Karadağ, teknoloji ve uzay alanındaki birçok projeyi inceledi.

TEKNOFEST Ödül törenine katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TEKNOFEST’in kapsama alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TEKNOFEST’i gururla takip ettim.” dedi. TEKNOFEST Karadeniz’deki coşku ve kalabalığa da vurgu yapan Erdoğan, “Karşımdaki muhteşem tablo, bir şeyi ifade ediyor. TEKNOFEST bizim. TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin gerçeği ve ihtiyacının da TEKNOFEST kuşağı olduğunu belirtti.

Erdoğan, konuşmasının ardından TEKNOFEST yarışmalarında birinci olanlara ödül verdi ve tüm birinci takımlarla ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST Yarışları final töreninden sonra bir açıklama yapan Rektör Karadağ, Ülkemizin en büyük milli teknoloji hamlelerinden birisi olan TEKNOFEST’e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye’nin her bir vilayetinden ve dünyanın 107 ülkesinden katılımcılarla oluşturulan bu alanda sergilenen ve yarışlara katılan her bir eserin ülkemizin geleceği adına göğsümüzü kabarttığını ifade etmek isterim. Milli Teknoloji hamlesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği üzere bir hayal değil, zihni bir devrimdir ve ülkemizi dünya arenasında güçlü yere taşıyacak en büyük hamlelerden birisidir. Gençlerimizin önünü açacak, onları dünyayla entegre edecek, kabiliyetlerini ve yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlayacak bu organizasyondan dolayı emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, T3 Vakfı Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, yarışmalara katılan tüm gençlerimize de başarılar diliyorum emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.”

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