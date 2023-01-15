“TÜRKİYE’NİN ÇINARI”

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Yozgat Şubesi 5’inci Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirildi.

Nurullah Nurdoğan, İYC’nin başkanlığına getirildi. İYC Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, siyasi parti ve STK temsilcileri, cemiyet üyeleri ve davetliler katıldı.

Genel kurulu yönetmek üzere Kenan Şerefli, Barış Açıkgöz ve Fatih Demirci divan heyetine seçildi.

Faaliyet Raporu okunması ve ibrası, Mali Raporun okunması ve ibrası, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası, Muhammen/Tahmini bütçenin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan yetki taleplerinin müzakeresi, şube organlarının seçimi gerçekleştirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “İlim Yayma Cemiyetimizin merkeze koymuş olduğu bugünlerimizin yarınlarımızın geleceği olan nesillerimizin yetiştirilmesidir. Bugüne kadar yapmış oldukları bundan sonra yapacaklarının teminatı, bir ispatıdır. Bizler pozisyonlarımızı yarınlarımıza emanet edeceğiz. Bizden daha donanımlı, vicdanlı, Allah korkusu olan nesil yetiştirirsek hiç korkmayın dünyanın yarınları emin ellerde olacaktır. İlim Yayma Cemiyetinin çalışmaları ile gençlerin her zamanda yanlarında ve destekçi olduklarını gösteriyor. Ben bir kez daha bu yönetime teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ise yapmış oldukları konuşmada yapılacak olan 5. Olağan Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek yeni yönetime başarılar diledi.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Başkanı Nurullah Nurdoğan, amaçlarının ülkemizin kalkınmasına yararlı ilmi, ahlaki, içtimai, sınai bilgileri yaymak, milli ve manevi kültürel değerleri benimseyen bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, bu doğrultuda çalışmalar yapmak olduğunu kaydetti.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Başkanı Nurullah Nurdoğan sözlerine şu şekilde devam etti; “İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk STK’sı ve 72 yıldan itibaren ilim irfan yolunda memleketin evlatlarına, topluma katkı vermeye gayret ediyor. Ülkemizin en köklü çınarlarından biridir. İlim Yayma Cemiyetinin Türkiye’de 200 şubesi 180’e yakın yurdu bulmaktadır. Bu yurtlarımızda 30 bin civarında erkek ve kız öğrencilerimiz kalmaktadır. Yozgat’ta 135 kişilik olan öğrenci yurdumuzda bugün 90 erkek öğrencimiz yurtta kalıyor. Yurtlarımızda öğrencilerimize ve halkımıza yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Çarşamba günü halka açık tefsir ve hadis sohbetleri yapıyoruz. Sohbetlerimiz üniversite hocalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca öğrencilerimiz kendi aralarında hocalarımız öncülüğünde sohbetler etkinlikler yapıyorlar. Pandemi öncesi hazır hale getirilen İlim Yayama Cemiyeti Eğitim Merkezimizde hafta sonları “marifet okulumuz” var. Türkiye’de 54 şubede uygulanan marifet okulumuz Cumartesi ve Pazar günleri ortaokul ve lise öğrencilerimiz için açık oluyor. Cumartesi günleri kız öğrencilerimizi Pazar günü ise erkek öğrencilerimizi eğitim merkezimizde ağırlıyoruz. Sabah saat 9 gibi gelen öğrencilerimiz kahvaltılarını yapıp öğlen saat 1.30’ a kadar burada kendi etkinliklerini faaliyetlerini rehber öğretmenleri ile birlikte yürütüyorlar. Bu yıl marifet okulumuzda 70 öğrencimiz var. Servis olmadığı için uzak okullarımızdan öğrencilerimiz getiremiyoruz. Keşke hafta sonları da servis koyabilsek de tüm öğrencilerimiz yapmış olduğumuz etkinliklerimizden faydalanabilseler. İnşallah ikinci dönem sadece İlahiyat Fakültesi 1’inci sınıflara yönelik Fatih Medreselerinde uygulanan klasik eğitim uygulamaya koyacağız. Bu proje için Türkiye’de 10 pilot il seçtiler. Bunlardan bir tanesi de Yozgat Bozok İlahiyat Fakültemiz. Burada eğitim gören öğrencilerimizde Doçent Dr. Mehmet hocamızın koordinesinde eğitimlerini sürdürecek. Almış oldukları eğitimler ile inşallah ileride akademisyen olma anlamında katkı verecektir. İnşallah eğitimi merkezimizde öğrencilerimiz 2. dönem eğitimlerine başlayacak. Ayrıca eğitim merkezimizde yaz okulumuz açtık. Yaz okumuzda bu sene 80 öğrencimiz hizmet aldı. Yılsonunda Kültür müdürlüğümüzün katılımı ile yaz okulu mezuniyet törenimizi gerçekleştirdik. İlim Yayma Cemiyetimizin ana gayesi vatana millete hizmet edebilecek, faydalı olabilecek topluma katkı sağlayacak aydınlık nesillerin yetişmesidir. Ben burada başka kendim olmak üzere gönüllülük ve fedakârlık olmak üzerine çalışıyoruz. 20 kişilik bir yönetim kurulu üyemiz bulunmakta, bunlardan 7 asıl, 7 yedek ve üyelerimiz ile katkı vermeye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ben bir kez daha buradan destek veren yanımızda olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Nurullah Nurdoğan, Yusuf Yazıcı, Ali Cansever, Bilal Keskin, Şükrü Yalman, Cahit Bekir Kayhan ve Veysel Çekerek.

»Rabia Şahin