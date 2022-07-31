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Türkiye'ye geldi islam’ı seçti

Boşandığı eşinin ardından 2 çocuğuyla birilikte Fransa’dan Türkiye’ye gelen Fransa vatandaşı Jennifer, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

31 Temmuz 2022 Pazar 02:47
Türkiye'ye geldi islam’ı seçti

Akdağmadeni İlçesi Belekçehan beldesine eski kayınpederi İskender Muş’un tavsiyesi üzerine iki çocuğu ile gelen Fransız Jennifer, Müslüman olmak istediğini bildirdi. Akdağmadeni İlçe Müftülüğüne başvuran Jennifer, beldede ihtida töreni düzenlendi. Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sebahattin Topaç’tan İslam diniyle ilgili bilgi alan Jennifer, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. “Elif” ismini alan Jennifer, daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti dinledi ve duaya katıldı. Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sebahattin Topaç daha sonra Jennifer’e İslam İlmihali ve dini kitaplar hediye etti.
Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy’da Jennifer’e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Jennifer Türkiye’yi ve İslam dinini sevdiği için Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman olan Elif, öldükten sonra Belekçehan mezarlığına defnedilmek istediğini de yakınlarına vasiyet etti. »İHA
 

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