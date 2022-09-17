Türkiye finali yapıldı

Zonguldak İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye finaline, belirli bir takvim çerçevesinde ilçe, il ve bölge birincisi olan 7 kız Kur’an Kursu öğrencisi katıldı. İç Anadolu bölgesini temsil etmek üzere, Yozgat İl birincisi olan Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Havin Hülya Kavak katıldı.

Komisyon başkanlığını Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Kerim Şükrü Ünlü’nün yaptığı yarışmada Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Sema Çelem ile Ankara Keçiören Vaizi Emine Kavun jüri üyesi olarak yer aldı.

Yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Bursa Bölge Birincisi olarak yarışmaya katılan Kocaeli Derince Çenedağ Kız Kur’an Kursu Öğrencisi Rabia Bülbül Türkiye birincisi oldu. Adana Bölge Birincisi olan Adana Seyhan Hacı Fatma Feride Hatun Kız Kur’an Kursu Öğrencisi Esra Akdeniz ikinci; Bayburt Bölge Birincisi olarak Van İpekyolu Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursundan yarışmaya katılan Kübra Polat ise üçüncü oldu. Yozgat’ı ve İç Anadolu Bölgesini temsilen yarışmaya katılan Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Havin Hülya Kavak ise dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hediyeler, ayrıca tüm yarışmacılara, velilere ve din görevlilerine çeşitli hediyeler protokol üyelerince takdim edildi. »Haber Merkezi