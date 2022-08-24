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Tüm işlemler online

Yozgat merkez, ilçe ve beldelerinde 2006 yılından itibaren doğal gaz dağıtım faaliyetini sürdüren Sürmeligaz, tüm abonelik ve parasal işlemleri online platforma taşıdığını duyurdu.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Tüm işlemler online

Para yatırma, abonelik ücretlerinin yanı sıra doğalgaz başvuru ve iptal işlemlerini de sanal ortama taşıyan Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, tüm abonelik işlemlerinin internet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, “Şirketimiz Yozgat merkez, ilçe ve beldelerinde 2006 yılından itibaren doğal gaz dağıtım faaliyetini yürütmektedir. Birçok bölgemizde imar planına uygun alanlarda bulunan konut ve işyerlerinin büyük bir çoğunluğu doğal gaz kullanılabilir duruma getirilmiştir. Konut ve işyerlerindeki doğal gaz kullanım oranı arttıkça ofisten yapılan işlemlerde o oranda azalmıştır.” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkisi ciddi anlamda hissedilen salgın döneminde çoğu şirketlerde olduğu gibi Sürmeligaz şirketinin de ‘evden çalışma’ uygulamasına geçtiğini belirten Salman, “Bu süreçte bazı şehirlerdeki müşterilerimizin işlemleri zorunlu olarak uzaktan yapılmış ve salgında dışarı çıkılamaması nedeniyle hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemiştir. Süreç sonunda uygulama daha da geliştirilerek vatandaşlarımızın ev konforunda işlemlerini yapabilmesi sağlanmıştır. Gerek Covid-19 gerekse karşılaşılması muhtemel diğer afetlerde hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesi, bu tür uygulamaların hem hizmet verenler tarafından sunulması, hizmet alanlar tarafından da kullanılabilir olması önem arz etmektedir.” diye konuştu.
Yeni süreçte; vatandaşlara birçok alternatif sunulduğunun altını çizen Salman, “Dileyen vatandaşlarımızın bu alternatifleri kullanmasının önünde bir engel yoktur. Vatandaşlarımız işlemlerini; web sitemizde (www.surmeligaz.com.tr) yer alan ‘online işlemler’ menüsünden, mobil uygulamamız üzerinden, e-devlet platformundan yada 444 0 187 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden işlemlerini yapabilmektedir. Bunlardan yararlanma imkânı bulunmayan hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın işlemleri ise evlerinde ziyaret edilerek yapılabilmektedir.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

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Tüm Işlemler Online
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