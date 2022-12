Tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Kuluman, şu an yaklaşık 80 hayvanın gönüllü olarak tüm ihtiyacını karşılıyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi 44 yaşındaki Sonya Kuluman’a eşi 17 yıl önce bir kedi hediye etti. Önceleri hayvanlara dahi dokunamayan Sonya Kuluman eşinin aldığı kedi ile kurduğu duygusal bağ gün geçtikçe ilerledi. Bir kedi ile hayvanlara olan ilgi ve alakası artan Kuluman, o günden sonra evinin kapılarını sokak canlarına da açtı. Ömrünü sokak canlarına adayan Kuluman, hayvanların beslenmesini, barınmasını ve tedavisini o günden sonra kendi ve destekçilerinin imkanları ile üstlenmeye başladı.

Her gün mahallesinde bulunan kedi ve köpeğin özenle beslenmesini yapan, engelli, hasta ve yaralı hayvanlar için de evinin bahçesine kulübe yaptıran Kuluman, 36 köpeğin 43 de kedinin gönüllü olarak bakımını üstleniyor. İlçede çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan hayvanların da tedavilerini yaptırıp iyileşmesini sağlayan Kuluman hem sokak hayvanlarına destek oluyor hem de onların sahiplenerek sıcak yeni bir yuvaya kavuşmalarını istiyor.

Anne şefkati ile yaklaştığı ve her birine verdiği isimle sokak canlarıyla iletişim kuran Kuluman, sahiplendirdiği hayvanların takibini de yaparak güvende olduklarından emin oluyor.

“ESKİDEN KEDİ VE KÖPEĞE HİÇ DOKUNAMAZDIM”

Eşinin teşvikiyle hayvanlara olan ilgisinin arttığını söyleyen Sonya Kuluman, “Hayvan sevgisi bana eşimden geldi, ben eskiden kedi ve köpeğe hiç dokunamazdım. Eşim eve kedi almıştı, o kedi sayesinde içimde hayvanlara olan merhamet duygusu arttı, artık onlara severek bakıyorum. Eşim beni teşvik etti, hayvanlara olan ilgim bir kedi ile başladı. Şimdi 40 kedi, 34 tane de köpeğim var. Engelli 3 tane kedim, iki tane de köpeğim var ve onlara anne şefkati ile bakıyorum. Elimizden gelen gayreti gösteriyorum. Hayvan severlerin artmasını istiyorum, gerçekten onlar bize muhtaç. Severek bakıyorum onların her gün sabah ve akşam beslenmelerini yapıyorum. Sağlık açısından hasta olan hayvanlarımız var, tedavilerini yaptırıyoruz. Onların aşılarını yaptırıyoruz, kuduz aşısına, karma aşısına kadar hepsini yaptırıyoruz. Bunları yaparken tabi destekte alıyoruz, kendi imkanlarımla da yaptırıyorum. Tek başına gücüm yetmiyor hayvan sayısı bir hayli yüksek. Bize destek verenlere de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“2 SAATİMİ TEMİZLİĞE AYIRIYORUM”

Sokak hayvanlarının temizliğine de önem verdiğini belirten Kuluman, “Beslenme dışında kedi ve köpeklerin sadece temizliği 2 saatimi alıyor. Barınaklarını temizliyorum, sularını yeniliyorum. Hiçbir çöpümü dışarı atmıyorum, çevremizi de temizliyoruz. Günlük buranın en az bir defa temizliğini yapmak zorundayım. Zaten bu işi severek yapıyorum" dedi.

“HEPSİNE AYRI AYRI İSİM TAKTIM”

Sokak hayvanlarının hepsine ayrı ayrı isim taktığını da söyleyen Kuluman, “İsimlerini söyleyince hemen koşarak geliyorlar. Hepsine birer isim taktım. İsteyen olursa sahiplendiriyoruz. Aşılarını yaptırmadan zaten kimseye teslim etmiyoruz. Sadece tek şartımız oluyor, kedi ve köpekleri sahiplendirdiğimiz insanlardan onların zaman zaman video ve fotoğraflarını istiyoruz. Bunun haricinde zaten hiçbir şey istemiyoruz. Sadece baktıklarına emin olmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi. »İHA