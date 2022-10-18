Tüm hızıyla devam

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Yerköy ilçesinde, belediye tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor. 

18 Ekim 2022 Salı 02:11
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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hüyük Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Başkanı Yılmaz, altyapı sorunu olmayan Hüyük mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme çalışmaları başladığını belirtti.
Hüyük Mahallesi'nin yazın tozdan kışın çamurdan kurtulacağını söyleyen Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu; "Bugün burada altyapı sorun olmayan Hüyük Mahallesi Bilal Şahin caddesinde kilitli taş ve parke çalışmalarına başlanmış bulunmaktayız.  Yerköy’ün bugüne kadar 55 kilometre içme suyunu yaptık. Bunların yanı sıra 33 kilometrede kanalizasyonun yaptık. Bugün itibariyle,  100. Yıl ve Hüyük Mahallelerimizde ekipleri çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da 60 Evler mahallemizde de aynı ekipler yol yapım çalışması başlayacaktır. Allah nasip ederse İnşallah 2023 yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Yerköy’ümüzde yolu yapılmamış, alt yapısı yapılmamış bir mahallemiz kalmayacaktır. Şimdiden tüm ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”
Kurban kesimi ve dualarla başlanan çalışmalara Yılmaz’ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Hasan Arsala ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
»Haber Merkezi
 

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