Tüm hızıyla devam ediyor

Fatih Mahallesi, İstanbulluoğlu Mahallesi, Çapanoğlu Mahallesi ve Azizli Bağları Mahallesi’nde yapımına başlanan proje çalışmaları hız kesmeden yürütülüyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altyapı problemini çözmek hem zorunluluk hem de sorumluluk olduğunu vurgulayan Köse, “Çünkü şehir içme suyumuzda yüzde 67 kayıp kaçak var. Aynı zamanda 200 kilometrelik alt yapının 3'te biri asbestli borulardan oluşuyor. Asbestli borular artık kanserojen madde ürettiği kanıtlanmış durumda. Asbestli borular kullanılması yasak olan borular. Biz dedik ki hem ekonomimiz can bulsun hem de kendi sağlımızı da geçtik evlatlarımızın, torunlarımızın da sağlığı önem taşıyor. Biz sağlıklı borulardan sağlıklı su içirelim ve bu vebalden de kurtulalım istedik. Geleceğimiz için geleceğimizin teminatı için bu projeye baş koyduk. Tabi bu proje zaman aldı. Neredeyse 2 yılımızı aldı. Biz dedik ki şartlar ne olursa olsun keşke bu projeyi hayata geçirebilseydik de 2 yıl önce başlayabilseydik. Ama şartlar ve olanaklar ancak bugünü getirdi. Ama biz üzerimizdeki sorumluluk ve zorunluluğun farkındaydık. Şartlar ne olursa olsun. Belki alt yapıya yapılan yatırım göze gözükmez ama yüz yıllar boyunca dua alacak olan bir proje olacak” dedi. »Haber Merkezi