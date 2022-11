“Tüm çocuklar mutlu olsun”

Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Hande Demirel yaptığı yazılı açıklamada,

“Tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak tanımlanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Bugün tüm dünya çocukları için ‘Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. Global olarak, tüm sözleşme ve yasaların kapsamlı şekilde bir araya toplanması ile oluşturulan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaş altında ‘çocuk’ sıfatında olan herkesi din, dil, ırk fark etmeksizin koruma altına almayı amaçlamaktadır.” dedi.

“HAKSIZLIĞIN KARŞISINDAYIZ”

Yıllardır süregelen çocuk hakları mücadelesinin dünyadaki tüm çocukları hem insani hem hukuki anlamda korumayı amaçladığının altını çizen Demirle, “Ülkemizde de çocukları özellikle hukuken korumaya yönelik birçok yasa maddesi mevcut olup, özellikle bahsi geçen sözleşmenin hukukumuzdaki izdüşümü olan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu bunlardan en önemlisidir. Bizler, hukukun savunma ayağı avukatlar olarak, çocukların tarafı bulunduğu hukuki meselelerde, gerek uluslararası sözleşmelerin gerekse Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ‘çocuğun üstün yararı’ kavramı gözetilerek uygulanması için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız.

Bir çocuğun gülümsemesinden daha önemli hiç bir şeyin olmadığı, gelecek nesillerin temelinin atıldığı çocukluk çağında mutlu ve huzurlu bireyler yetişmesinin toplumun en önemli unsuru olduğu bu düzende; çocuğa karşı her türlü haksızlığın ve hukuka aykırılığın karşısındayız. Unutulmamalıdır ki; çocuğun giysisi gelinlik değil önlüktür. Çocuğun yeri fabrikalar değil, okuldur. Çocuğun yararı her şeyden üstündür. Çocuğu korumak demek, çocuğun haklarını korumak demektir. Bizler, Yozgat Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocuğa karşı yapılan her türlü hukuka aykırılığın sonuna dek karşısında durarak, çocukların üstün yararının yargı erki önünde gözetilmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer tüm yasaların gereğinin uygulanması için çalışmaktayız. Çocuk demek gelecek demektir. Tüm çocuklar mutlu olsun, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!” diye konuştu. »Haber Merkezi