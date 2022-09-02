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TÜGVA’da bayrak değişimi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği'ne Av. Ahmet Remzi Açıkgöz atandı.

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
TÜGVA’da bayrak değişimi

Merkezi İstanbul' da bulunan ve Genel Başkanlığı'nı Enes Eminoğlu'nun yürüttüğü, yeni Türkiye gençliğinin inşasına önemli katkılarda bulunmak amacıyla yola çıkan ve kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı’nın Yozgat İl Temsilciliğine, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun tensipleri ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin kararlarıyla Av. Ahmet Remzi Açıkgöz atandı. 
Av. Ahmet Remzi Açıkgöz açıklamasında; “TÜGVA İl Temsilciliği görevinin tarafıma tevdi edilmesinde desteklerini esirgemeyen ve bizleri bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim'' dedi.
Köklü bir medeniyetin mirasçısı ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde, TÜGVA'nın gençliğin ihyası ve geleceğin inşası üzerine daima hakkın ve adaletin tarafında olup, manevi değerlerinden uzaklaşmayan yenilikçi bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Açıkgöz; ''Neslin mimarı gençlerdir. TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği olarak öncelikli amacımız, Güçlü Türkiye idealine ve geleceğin söz sahibi olacak ilimiz gençlerine, enerjilerini sosyal faydaya dönüştürmek adına çalışmalar yapmak ve geleceklerini teminat altına almaktır. Gençliğin rehberliğinde ve gençlerle birlik beraberlik, kardeşlik ruhu içerisinde teslim aldığımız bu bayrağı daha ileri seviyelere taşıyacağız. Donanımlı hale getirerek ihyası için çaba harcayacağımız tüm gençleri vakfımızda ağırlamaktan şeref duyarız” ifadelerini kulandı. »Haber Merkezi 

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TÜGVAda Bayrak Değişimi
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