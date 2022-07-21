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TÜBiTAK’ta büyük başarı

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından yapılan proje, TÜBİTAK 1001 programları kapsamında kabul edildi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
TÜBiTAK’ta büyük başarı

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Doğan’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve Dr. Öğretim Üyesi Cemhan Doğan’ın araştırmacı olduğu, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen “Fungal katı hal fermantasyonu ile biyozenginleştirilmiş buğday, mısır ve pirinç unlarının üretimi: UV-B uygulaması, karakterizasyon ve model gıdada kullanımı” isimli proje TÜBİTAK tarafından desteklendi.
Desteklenen proje, 2022 yılı 1’inci döneminde 1001 programı kapsamında sunulan bin 992 proje önerisinden bin 851’i bilimsel değerlendirmeye alınarak yapılan değerlendirme sonucu 306 proje önerisinin destekle nmesine, 154 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verildi.
‘ÇALIŞMA VE GAYRETİN ÜRÜNÜ’
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK 1001 programları kapsamında projesi kabul edilen öğretim elemanlarını kutlayarak, “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Eğer bir yerde başarıdan söz etmek gerekiyorsa orada muhakkak bir çalışma, çaba ve gayret söz konusudur. Değerli akademisyenimizin kabul edilen projesi, bu anlamda ciddi bir çalışma ve gayretin ürünüdür. Proje sahibi hocalarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

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TÜBiTAKta Büyük Başarı
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