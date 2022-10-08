TÜBİTAK destekliyor

Projede, elektrikli hastane tipi anne sütü pompasının yerli tasarımı ve üretimi planlanırken, akıllı sistemi ile emziren anneye ve anneyi takip eden uzmana geri bildirim vermesi hedefleniyor.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programında proje desteği almaya hak kazanan Dr. Öğretim Üyesi Önder Dincel'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, özellikle farklı alanlardan projelerin kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Akademide durağanlığa yer olmadığını, akademinin bilgiyi üreten, yayan ve bilimselliği önceleyen kurumlar olduğuna dikkat çeken Rektör Ahmet Karadağ, “Gerek öğrencilerimiz gerekse akademisyenlerimiz önemli projelere imza atıyor. TÜBİTAK tarafından bir projemiz daha desteklenmeye hak kazandı. Sağlık alanında önemli bir proje hazırlayan hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi