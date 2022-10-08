Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11

TÜBİTAK destekliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder Dincel'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında “Akıllı Elektrikli Anne Sütü Pompası” başlıklı proje bilimsel değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
TÜBİTAK destekliyor

Projede, elektrikli hastane tipi anne sütü pompasının yerli tasarımı ve üretimi planlanırken, akıllı sistemi ile emziren anneye ve anneyi takip eden uzmana geri bildirim vermesi hedefleniyor.
TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programında proje desteği almaya hak kazanan Dr. Öğretim Üyesi Önder Dincel'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, özellikle farklı alanlardan projelerin kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Akademide durağanlığa yer olmadığını, akademinin bilgiyi üreten, yayan ve bilimselliği önceleyen kurumlar olduğuna dikkat çeken Rektör Ahmet Karadağ, “Gerek öğrencilerimiz gerekse akademisyenlerimiz önemli projelere imza atıyor. TÜBİTAK tarafından bir projemiz daha desteklenmeye hak kazandı. Sağlık alanında önemli bir proje hazırlayan hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Destekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HERKES YURTLU
HERKES YURTLU
Saklı cennet turizme kazandırılıyor
Saklı cennet turizme kazandırılıyor
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Gülden’e ziyaret
Gülden’e ziyaret
Kuğu yuvasında
Kuğu yuvasında
Sağlık için yürüyüş
Sağlık için yürüyüş
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim